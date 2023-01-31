Россия стягивает ресурсы: военный ВСУ откровенно рассказал, что происходит в Угледаре

По словам Сазонова, россиянам критично важно успеть до того, как Украина получит новую технику.

Война в Украине / 59 ОМПБр Якова Гандзюка

​Военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов в интервью Главреду рассказал, что сейчас творится на Донецком направлении, и когда войска Путина могут начать наступление.

"Они (оккупанты - ред.) могут это сделать до 24 февраля, 1 марта, 8 марта (чтобы сделать Путину приятное в международный женский день) – когда угодно, я бы не привязывался к дате", - говорит Сазонов.

По его словам, россиянам критично важно успеть до того, как Украина получит новую технику.

"До середины-конца весны. И Буданов говорил о том же, что весной будет наступление России, которое мы отобьем, перейдем к контрнаступлению, и уже в начале лета будем говорить о каких-то украинских результатах. И, скорее всего, сценарий будет развиваться именно так", - говорит он.

Также военный рассказал, какая ситуация на Донецком направлении.

"Но дело в том, что россияне и сейчас не сидят в окопах и не покуривают. На Бахмуте они кидаются постоянно – наверное, каждый час-два идут обстрелы. Оккупанты лезут небольшими группами в обход, через частный сектор: сначала – не очень опытные мобилизованные, а потом по возможности, подходят более грамотные диверсанты. Так что атаки и на Угледар, и на Бахмут продолжаются постоянно, но пока это не широкомасштабное наступление. Однако ресурсы РФ стягивает", - добавил он в интервью Главреду.

Ситуация на Донбассе

Недавно заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что российские оккупационные войска усиливают давление на Бахмутском и Угледарском направлениях. Сейчас там продолжаются очень тяжелые бои. Она подчеркнула, что противник бросает в бой значительное количество личного состава, вооружения и военной техники, пытаясь прорвать нашу оборону, несет значительные потери, но не отказывается от своих планов

Как отметил спикер Сил обороны на восточном направлении полковник Сергей Череватый, за два месяца боев возле Бахмута Донецкой области российская армия потеряла столько же солдат, сколько в двух чеченских войнах. По его словам, военно-политическое руководство РФ стремится любой ценой объявить о достижениях "спецоперации" и захватить территорию Луганской и Донецкой областей. Чтобы продвигаться дальше на Славянск, Краматорск и Покровск, захватчикам важно прорвать украинскую оборону в районе Бахмута и Угледара.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Россия в феврале-марте собирается отправить 200 тысяч войск на территорию Украины и будет пытаться полностью захватить Донецкую и Луганскую области. Более того, по мнению Жданова, оккупанты, вероятно, попытаются продвинуться в Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областях, чтобы создать так называемую буферную зону.

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