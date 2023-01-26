'Батальоны убитых': спикер ВСУ озвучил ошеломительные потери оккупантов под Бахмутом

Череватый подчеркнул, что российские оккупанты уже два месяца не могут прорвать украинскую оборону.

Спикер ВСУ озвучил огромные потери оккупантов под Бахмутом / Минобороны РФ

За два месяца боев возле Бахмута Донецкой области российская армия потеряла столько же солдат, сколько в двух чеченских войнах. Об этом сообщил представитель Сил обороны на восточном направлении полковник Сергей Череватый во время онлайн-брифинга в Military Media Center.

"Только за минувшие сутки, 25 января, по данным Генштаба, враг потерял убитыми 600-700 человек, то есть почти батальон. Это не считая раненых. За два месяца попыток прорвать нашу оборону потери противника соизмеримы с двумя чеченскими войнами", - сказал Череватый.

По его словам, военно-политическое руководство страны-агрессора России стремится любой ценой объявить о достижениях "спецоперации" и захватить территорию Луганской и Донецкой областей. Чтобы продвигаться дальше на Славянск, Краматорск и Покровск, захватчикам важно прорвать украинскую оборону в районе Бахмута и Угледара.

"Враг пытается осуществить прорыв на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлении. Только на Бахмутском участке фронта произошло 199 обстрелов, 35 боевых столкновений. Однако наши силы обороны не дали врагу достичь успеха", - отметил представитель ВСУ.

Череватый подчеркнул, что российские оккупанты уже два месяца не могут прорвать украинскую оборону.

Обострение на Донбассе

Недавно заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что российские оккупационные войска усиливают давление на Бахмутском и Угледарском направлениях. Сейчас там продолжаются очень тяжелые бои. Она подчеркнула, что противник бросает в бой значительное количество личного состава, вооружения и военной техники, пытаясь прорвать нашу оборону, несет значительные потери, но не отказывается от своих планов

Ранее российский диктатор Владимир Путин сказал, что Донбасс якобы является "историческими территориями России". По его словам, Россия напала на Украину, чтобы прекратить российско-украинский военный конфликт в Донецкой и Луганской областях.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Россия в феврале-марте собирается отправить 200 тысяч войск на территорию Украины и будет пытаться полностью захватить Донецкую и Луганскую области. Более того, по мнению Жданова, оккупанты, вероятно, попытаются продвинуться в Запорожскую, Харьковскую и Днепропетровскую области, чтобы создать так называемую буферную зону.

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