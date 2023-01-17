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РФ готовится к масштабным действиям на фронте: названы направления возможной атаки

17 января 2023, 08:34
Назначение на должность руководителя "СВО" начальника генерального штаба Валерия Герасимова говорит о концентрации усилий в руках одного человека.

Путин, Герасимов, Шойгу
В РФ готовятся к активизации боевых действий в Украине / kremlin.ru

Россия готовится к масштабным мероприятиям на фронте. Об этом свидетельствуют в том числе и кадровые перестановки в руководстве так называемой "специальной военной операцией".

Военный эксперт Владислав Селезнев рассказал в интервью изданию Obozrevatel, что назначение на должность руководителя "СВО" начальника генерального штаба Валерия Герасимова говорит о концентрации усилий – и административных, и организационных, и руководящих – в руках одного человека.

"Потому как очевидно, что и Суровикин, и Герасимов по-прежнему остаются на тех должностях согласно штатного расписания. Один – командующий военно-космическими силами, другой – начальник генерального штаба. Но полнота власти и полномочия сосредоточены в руках генерала Герасимова. Очевидно, что это делается в преддверии каких-либо масштабных мероприятий, связанных с участием российской армии в рамках "СВО", - сказал Селезнев.

По его словам, у россиян в запасе есть, как минимум, 150 тысяч мобилизованных, которые заканчивают подготовку на различных полигонах и в учебных центрах, и путинская армия будет задействовать их на каком-либо участке фронта.

"Где именно – об этом говорит главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал Залужный. Он определяет три вероятных направления. Это восток – попытка российской оккупационной армии выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей", - напомнил Селезнев.

"О возможном втором направлении сообщил генерал Громов – о том, что, если армия РФ выйдет на админграницы этих областей, то, вероятно, дальше она может двинуться на территорию Запорожской области и выйти на ее административные границы, реализуя тот самый план Путина по созданию квазигосударственного образования "Новороссия". Это важно для него, чтобы обеспечить "новоприобретенные" территории в границах этих областей Украины", - добавил эксперт.

И третий вариант – это попытка снова штурмовать Киев.

"Но какими ресурсами и силами, как Путин сможет организовать это мероприятие, чтобы от него был какой-то результат, я не знаю. Потому как тот же Суровикин однажды уже пытался реализовать эту историю, но чем это закончилось, мы видели в марте прошлого года, когда российская армия была вынуждена бежать из-под Киева, не добившись никаких результатов", - резюмировал Селезнев.

Риск новой атаки РФ в Украине

В 2023 году страна-агрессор Россия может готовиться к очередному большому наступлению в войне против Украины. Аналитики американского Института изучения войны описали несколько возможных сценариев.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий также заявлял, что Россия готовится к новому наступлению на Украину. Враг наращивает давление в Донецкой области и планирует атаку в Запорожской области. Украинская разведка прогнозирует значительное увеличение интенсивности боевых действий в Украине уже в конце весны.

Издание Financial Times опубликовало статью, в которой говорится, что даже если РФ мобилизирует тысячи своих граждан и предпримет новую попытку захватить Киев, прорыв на поле боя не сможет принести России крепкую победу.

"Путин перестарался в Украине. Ироничный результат состоит в том, что Россия, скорее всего, выйдет из этой войны еще более уменьшенной как глобальное государство", - пишет издание.

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