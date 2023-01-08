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Оккупанты готовят новое наступление, но не из Беларуси: в ГУР назвали сроки и направление

8 января 2023, 16:09
Новое наступление России на Украину с территории Беларуси на данный момент выглядит наименее вероятным сценарием.
Вадим Скибицкий, война в Украине
Скибицкий воздержался от прогноза относительно шансов на завершение войны в 2023 году / Фото УНИАН, РБК-Украина

Россия готовится к новому наступлению на Украину. Враг наращивает давление в Донецкой области и планирует атаку в Запорожской области. Украинская разведка прогнозирует значительное увеличение интенсивности боевых действий в Украине уже в конце весны. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью Corriere della Serа.

Представитель ГУР назвал наиболее опасные с точки зрения начала нового наступления РФ направления.

"Мы видим усиление давления в Донецкой области. С февраля одной из целей была полная оккупация этого региона вместе с Луганском. Пока это им не удалось. Вероятно, они начнут новое наступление на Запорожскую область. А на харьковском направлении попытаются остановить наше контрнаступление. И постараются удержать позиции в Херсоне, где наращивают оборону, а также на особо стратегическом для них Крымском полуострове", – заявил Скибицкий.

В то же время новое наступление России на Украину с территории Беларуси на данный момент выглядит наименее вероятным сценарием.

"На севере у нас нет доказательств создания штурмовой группы в Беларуси или перемещения войск. Вероятно, Беларусь будет использоваться в основном как база для реорганизации войск. Но сейчас Россия не имеет достаточно войск для нового наступления с севера", - отметил он.

По словам Скибицкого, существенная активизация боевых действий прогнозирует уже через несколько месяцев.

"Мы ожидаем увеличения интенсивности между весной и летом. Сейчас им непросто перебросить войска, учитывая условия местности", - подчеркнул представитель ГУР.

Скибицкий воздержался от прогноза относительно шансов на завершение войны в 2023 году.

"Мы попытаемся сделать все возможное, чтобы война закончилась в этом году. Это также зависит от того, как идут экономические дела в России и остается ли высоким экономическое давление. И что поддержка Украины со стороны международного сообщества остается такой, но Россия все больше изолирована", – сказал представитель ГУР Минобороны.

Как сообщал Главред, аналитики Института изучения войны прогнозировали, что Россия готовится к новому наступлению на Украину, которое может состояться в ближайшие месяцы.

Российский социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман считает, что вероятность того, что в 2023 году году Украина победит в войне или, по крайней мере, переломит ее ход в свою пользу, достаточно велика. По его словам, год – это довольно большой срок для такой напряженной войны. Социолог предположил, что за этот год путинская Россия потерпит поражение, после чего мир в Украине станет реальностью.

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