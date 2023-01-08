Вероятность – 70%: в 2023 году Украина одержит победу в войне - социолог

Год – это довольно большой срок для такой напряженной войны. В 2023-м путинская Россия может потерпеть поражение, после чего мир в Украине станет реальностью.

Игорь Эйдман спрогнозировал развитие войны в Украине в 2023 году / Фото 93-я ОМБр Холодный Яр

Время работает на Украину. Вероятность того, что в 2023 году году Украина победит в войне или, по крайней мере, переломит ее ход в свою пользу, достаточно велика. Такой прогноз в интервью Главреду озвучил российский социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман.

"Наблюдая за событиями прошлого года, можно сделать вывод, что усилия Путина по захвату Украины, наращиванию вооруженных сил там и усиление агрессивных действий не привели к тем результатам, на которые рассчитывало российское руководство. В ходе войны видно, что время работает на Украину и наступательный потенциал России тает, а, соответственно, украинская армия и украинское государство усиливаются. Уверен, что эта тенденция сохранится и в будущем году", - считает Эйдман.

По его словам, год – это довольно большой срок для такой напряженной войны. Социолог предположил, что за этот год путинская Россия потерпит поражение, после чего мир в Украине станет реальностью.

"Вероятность этого сценария – 70%. С вероятностью 20% война продолжится, и 10% – что произойдет эскалация конфликта с возможным применением ядерного оружия, в который будет втянуто НАТО. Однако, даже если процесс затянется, то в следующем году он закончится тем же - победой Украины. Я в этом уверен, потому что все понты россиян и их рассказы о "второй армии мира", невероятном сверхоружии и военных технологиях оказались чистым блефом. Российская армия проигрывает и может держаться только экстенсивными методами – бросая в топку войны все больше и больше ресурсов (которые, кстати, не безграничны)", - объяснил он.

Кроме этого, санкций, в частности, против нефти и газа, только вступают в силу. Если РФ лишится своих нефтедолларов, то есть экономической базы, то не сможет финансировать войну.

"А это произойдет уже в 2023 году, потому что санкции против нефти вступили в силу 1 декабря, а против нефтепродуктов начнут действовать со 2 февраля. Благодаря самоубийственной политике российских властей в газовой сфере, именно с этой осени российский газ все меньше поступает в Европу. Ведь с доходов от продажи энергоносителей Россия кормилась еще со времен Брежнева, а сейчас все это разрушено. И это тоже одна из причин, которые дает мне уверенно говорить о вероятности краха путинского режима и его проигрыша в войне в этом году", - добавил Эйдман.

Как сообщал Главред, военный эксперт Олег Жданов считает, что США и Великобритания вероятно не хотят затягивания войны в Украине - такой сценарий никому не выгоден. В то же время должны быть решены определенные геополитические задачи, главная из которых – ослабить РФ настолько, чтобы она, например, согласилась передать свое ядерное оружие под внешний контроль или объявила себя безъядерной державой.

"Однако быстрая победа Украины не может способствовать решению этой задачи, ведь из России нужно вытянуть весь ее военный потенциал, чтобы Путин, как старуха в "Сказке о рыбаке и рыбке", остался у разбитого корыта", - объяснил Жданов.

Тем временем начальник Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов считает, что 2023 год может стать победным для Украины. А Россию в этом году ждет трансфер власти. При этом только время покажет, кто придет в РФ к власти – реваншисты или более лояльные политики – после того, как из "трона" скинут российского диктатора Владимира Путина.

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