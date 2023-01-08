Путин в этом году проиграет войну, Россию ждет раскол элит и смута - Эйдман

Российский диктатор не уступит власть добровольно, в 2023 его могут уничтожить приближенные, считает российский социолог.

Путин войной в Украине поставил Россию на скользкую дорожку, считает Игорь Эйдман / Главред

На фоне полномасштабной войны в Украине Россия сталкивается с рядом пагубных последствий. За 10 месяцев активных боевых действий российская армия значительно исчерпала не только технические ресурсы, но и человеческие, вследствие чего в России уже заговорили об очередной волне мобилизации. А в паре с санкционным давлением Запада на российскую экономику, в 2023 году создаются предпосылки для социального взрыва внутри РФ, что несет в себе риски и устойчивости путинского режима.

В интервью Главреду российский социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман рассказал о том, как усиление западных санкций будет влиять на РФ, сможет ли Россия нарастить силы в 2023 году и получить военную поддержку от других стран, как военные поражения в Украине будут влиять на настроения в российском обществе и почему Путин рискует потерять власть в течение 2023 года.

Озвучиваются различные сценарии по поводу развития ситуации в Украине в 2023 году. Каковы ваши прогнозы - чего нам стоит ожидать?

Вероятность того, что в уже наступившем году Украина победит в этой войне (или, по крайней мере, переломит ее ход в свою пользу), достаточно велика. Наблюдая за событиями прошлого года, можно сделать вывод, что усилия Путина по захвату Украины, наращиванию вооруженных сил там и усиление агрессивных действий не привели к тем результатам, на которые рассчитывало российское руководство. В ходе войны видно, что время работает на Украину и наступательный потенциал России тает, а, соответственно, украинская армия и украинское государство усиливаются. Уверен, что эта тенденция сохранится и в будущем году.

Год – это довольно большой срок для такой напряженной войны. И, думаю, за этот год путинская Россия потерпит поражение, после чего мир в Украине станет реальностью. Вероятность этого сценария – 70%. С вероятностью 20% война продолжится, и 10% – что произойдет эскалация конфликта с возможным применением ядерного оружия, в который будет втянуто НАТО. Однако, даже если процесс затянется, то в следующем году он закончится тем же - победой Украины. Я в этом уверен, потому что все понты россиян и их рассказы о "второй армии мира", невероятном сверхоружии и военных технологиях оказались чистым блефом. Российская армия проигрывает и может держаться только экстенсивными методами – бросая в топку войны все больше и больше ресурсов (которые, кстати, не безграничны).

Кроме этого, санкции усиливаются, и наиболее серьезные из них, против нефти и газа, только вступают в силу. И, лишившись экономической базы, нефтедолларов, я не представляю, как Россия сможет финансировать войну. А это произойдет уже в 2023 году, потому что санкции против нефти вступили в силу 1 декабря, а против нефтепродуктов начнут действовать со 2 февраля. Благодаря самоубийственной политике российских властей в газовой сфере, именно с этой осени российский газ все меньше поступает в Европу. Ведь с доходов от продажи энергоносителей Россия кормилась еще со времен Брежнева, а сейчас все это разрушено. И это тоже одна из причин, которые дает мне уверенно говорить о вероятности краха путинского режима и его проигрыша в войне в этом году.

Если говорить о российских ресурсах, то есть ли РФ откуда их черпать извне?

Это правильный вопрос, поскольку одна из причин моего оптимизма заключается в том, что Россия в мире изолирована. Это при том, что страны, которые составляют значительную часть мировой экономики, а именно страны "Большой семерки" и Европы, ввели санкции против РФ, которые экономически ее душат. Есть квазинейтральные страны, вроде Индии и Китая, которые все еще поддерживают экономические отношения с РФ, но не собираются помогать России вооружениями и как-то обходить санкции. Мы видим, что даже ближайший союзник РФ, Казахстан, отказывается ей помогать в обходе санкций. Есть только отдельные страны-изгои, которые готовы сотрудничать с Россией в военной сфере. Прежде всего – Иран и оккупированная РФ Беларусь.

По сути Иран – это единственная страна, которая помогает России вооружениями. Но этой помощи ничтожно мало для ведения такой войны. Россия всегда опиралась на множество союзников, прежде всего западных.

Сейчас Россия абсолютно изолирована, ей не на кого опираться, а ее собственные силы истощаются. Это видно даже по тому, как резво российская армия начинала эту войну, позднее пыталась концентрироваться на отдельных фронтах и наступать, а вскоре перестала наступать везде и, наоборот, начала отступление. Попытки вести ракетную войну против Украины хоть и приносят украинцам множество жертв, но переломить ход войны не могут - россияне бьют по мирным жителям, а в ответ украинцы точечно отвечают по российским военным базам. И, как мы видим, Украина здесь тоже имеет успех – недавний случай с Макеевкой у всех на слуху.

А как насчет человеческих ресурсов? Ведь Россия может объявить новую волну мобилизации…

Сейчас даже не времена XIX или XX века, когда Россия часто воевала, забрасывая врага трупами. В век технологий побеждают не людскими массами. Условные израильтяне или американцы в войнах с арабскими странами, превосходящими их на порядок по численности населения, всегда побеждали именно за счет технологий. Украина, в отличие от России, также имеет доступ к западным технологиям. Погнать своих людей в большом количестве Россия может, но если это "пушечное мясо" будет плохо вооружено и не будет иметь адекватной коммуникации, но это будет абсолютно бессмысленно - их будут просто уничтожать в большом количестве. Выиграть эту войну числом и по привычке завалить Украину телами России не удастся. Кроме того, терпение россиян велико, но оно не беспредельно. Надо сказать, что первая волна мобилизации вызвала в РФ шок, ведь россияне думали, что эта война – легкая прогулка и ее удастся пересидеть у телевизора. От миллиона до двух россиян в 2022 году из России сбежали, это огромные цифры. Новую волну мобилизации россияне ждут с тихим ужасом. И сейчас официальные прогнозы показывают, что даже среди тех, кто поддерживает войну, большинство против новой волны мобилизации. Если она начнется, это будет сильнейшим ударом по ситуации в российском обществе. Все больше людей будут пытаться пассивно уклониться, убегать из страны, а в случае дальнейшего проигрыша пассивное сопротивление может перейти в активную фазу.

Ведь уже сейчас происходит определенный раскол элит – люди Пригожина откровенно оскорбляют министерство обороны и т.д.. А в условиях раскола элит недовольство в обществе может проявляться более свободно, и некоторые из силовых субъектов могут поставить на то, чтобы разгонять недовольство властью ради победы над своими конкурентами внутри этой власти. Так что ситуация продолжит осложняться, что может привести к новой русской смуте – войне "всех против всех", когда удельные князья вроде Пригожина, Кадырова или Суровикина начнут воевать друг с другом.

Если приближенные к Путину люди из разных групп начнут выяснять отношения друг с другом, есть ли у путинского режима шансы выстоять?

Как я уже сказал, вслед за военными поражениями произойдет раскол элит. А вслед за ним возможны и массовые беспорядки, что приведет к краху режима. Так в России было уже неоднократно – достаточно вспомнить русско-японскую войну 1904-1905 гг., которая закончилась революцией. Первую мировую войну, которая также завершилась революцией и проигрышем России. В обоих случай произошел раскол элит и все знают, к чему это приводит. Начинаться этот раскол может с самых благих намерений. Например, в конце 1916 года в Госдуме Меляков ругал власть за то, что она плохо воюет, в 1917-м все уже выступали за мир без аннексии и контрибуции, а в 1918-м российские власти в лице советского руководства были готовы подписать любой мир. В том числе – отдать Германии значительную часть тогдашней российской империи. Так что это дорожка в одном направлении.

В случае с войной в Украине, возможен ли вариант, когда Россия, понимая, что у нее иссякают силы, пойдет на такие жертвы и подпишет соглашение о мире?

Путин ни на какой честный мир, с возвращением захваченных территорий, конечно, не пойдет. Он ничего не отдаст добровольно. Но те люди, которые придут после Путина, будут вынуждены неизбежно идти на уступки и договариваться с Западом и Украиной. Потому что даже в экономическом плане противостояние с Западом абсолютно разрушительно для России.

Какова в таком случае судьба Путина? Ранее вы говорили, что в течение полутора лет он может отойти от власти. Как может развиваться ситуация в дальнейшем и может ли это произойти раньше?

Сам Путин от власти не отойдет, но я надеюсь, что неудачи российской армии, экономики, которые будут нарастать в 2023 году, приведут к тому, что его отстранят от власти собственные приближенные. Или даже устранят его физически – это вполне вероятно. Большую роль в этом могут сыграть США и западный мир, которые над этим работают. Ведь они понимают, что при Путине никакого мира не будет и существует экзистенциальная угроза человечеству.

То есть о выдаче Путина спецтрибуналу, если таковой создадут в нынешнем году, речь не идет?

Такие вещи происходят медленно, но отстранить его от власти могут. В конечном итоге те, кто придут к власти после Путина, легко избавятся от него и продадут его за возобновление отношений с Западом.