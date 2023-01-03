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Буданов рассказал, когда Украина может одержать победу в войне

3 января 2023, 17:01
Украину ждет радость и победа, в то время как в стране-агрессоре РФ состоится трансфер власти.
Украинские военные, ВСУ, Кирилл Буданов
Буданов рассказал, когда Украина может одержать победу в войне/ 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, УНИАН

2023 год может стать победным для Украины в этой войне. А Россию в этом году ждет трансфер власти.

При этом только время покажет, кто придет в РФ к власти – реваншисты или более лояльные политики – после того, как из "трона" скинут российского диктатора Владимира Путина. Об этом сказал глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в эфире национального телемарафона.

"Радость и победу – вот, что нам принесет 2023 год. По меньшей мере, я на это надеюсь", – спрогнозировал Буданов.

Также он высказался относительно того, когда может завершиться война, если опираться на озвученные прогнозы. Он прокомментировал предположение, что война может продолжаться до года, при этом отметил, что критерии у всех разные.

"Для многих людей война началась 24 февраля, хотя на самом деле, напомню, она продолжается с 2014 года. Ну если прибавить год, то это и будет середина или вторая половина 2023 года. В мире может произойти что угодно, но есть определенный набор факторов, определенные алгоритмы, которые задействованы уже, и, опираясь на это, я делаю выводы", – подчеркнул Буданов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел важное заседание Ставки. На очередном заседании Ставки верховного Главнокомандующего президент и военные обсудили обстановку на фронте и вероятные шаги агрессора в ближайший период.

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк рассказал, что РФ прилагает максимальные усилия для того, чтобы сохранить "коридор" к захваченному Крыму. Москве не удалось его полноценно запустить и отрезать Украину от Черного моря. В ситуации, когда Запад поставляет оружие, "безопасность" российского "коридора" под вопросом. ВСУ будут наносить удары по позициям оккупантов на всех захваченных территориях.

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война в Украине вторжение России Кирилл Буданов
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