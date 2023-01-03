glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Мы не простим": в РФ устроили дикий шабаш из-за ликвидированных оккупантов в Макеевке

3 января 2023, 16:10
Зомбированные россияне стали обвинять в гибели своих военных не кремлевскую верхушку, развязавшую войну, а Украину, военные которой лишь защищают свою землю.
Самара
Шабаш в Самаре по ликвидированным оккупантам РФ / 63.ru

В РФ согнали показательную массовку и устроили так называемый "митинг" после ликвидации большой группы оккупантов в захваченной Макеевке Донецкой области.

В частности, показательные акции устроили в Самаре, Тольятти и других городах Самарской области, пишет российское издание 63.ru. Оккупанты именно из этого региона были ликвидированы недавно в Макеевке.

Сообщается, что в акции участвовали представители региональных общественных организаций, члены женсовета 2-й гвардейской армии.

Обратим внимание, что зомбированные россияне стали обвинять в гибели своих военных не кремлевскую верхушку, развязавшую войну, а Украину, военные которой лишь защищают свою землю.

Россиянам с промытыми мозгами не приходит в голову задаться вопросом о причинах развязанной Кремлем войны и всю свою злобу, с привычными пропагандистскими штампами, они выплескивают на Украину.

В частности, жена командующего второй гвардейской армии Екатерина Колотовкина заявила, что полк, в котором находились оккупанты в Макеевке, не был в его подчинении, однако попросила мужа отомстить.

"Вы знаете, в первый раз с начала "специальной военной операции" я его попросила отомстить за слезы матерей, за безутешных вдов, за сирот. Мы не простим. И однозначно победа будет за нами", — заявила она.

Добавим, что судя по обилию флагов официальных организаций, показательная акция была явно организована по указке сверху.

Ранее сообщалось о том, что в ночь с 31 на 1 января практически под бой курантов был нанесен удар по ПТУ в оккупированной Макеевке Донецкой области, где дислоцировались российские оккупанты. Сообщалось, якобы удар был нанесен HIMARSами.

Позже стало известно, что здание местного профессионально-технического училища №19 было полностью уничтожено. Вследствие удара погибли 400 и были ранены 300 оккупантов. В сети сообщалось, что в Макеевском ПТУ было более одной роты оккупантов. Кроме того, туда пришли и другие захватчики отмечать Новый год.

В Министерстве обороны России только через 2 дня признались, что был нанесен удар. Однако они заявили, якобы в результате удара по зданию бывшего профтехучилища в оккупированной Макеевке, в котором находились мобилизованные солдаты российской армии, погибли только 63 военных.

Читайте еще:

Макеевка Самара война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:32

Россия провалила планы по "коридору" в Крым, ВСУ будут бить врага по всему фронту – ГУР

16:30

Как стирать пуховик в стиральной машине: 5 главных правил, чтобы не угробить дорогую вам вещь

16:12

Самый черный день года: приметы на 4 января, которые нельзя нарушатьВидео

16:10

"Мы не простим": в РФ устроили дикий шабаш из-за ликвидированных оккупантов в МакеевкеВидео

16:01

Самый бюджетный рецепт вкуснейшего традиционного блюда на Рождество 2023: готовить всего 15 минутВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

15:56

Сара Фергюсон посвятила покойной королеве Елизавете II трогательное стихотворение

15:35

Угроза нового наступления РФ на Украину: в Минобороны рассказали, предупредят ли в случае атакиВидео

15:23

В Токмаке взорвали базу оккупантов РФ вместе с десятками мобилизованныхВидео

15:15

На России просят лишить Меладзе всех званий за "Героям слава"

Реклама
14:49

Зачем класть тюбик зубной пасты в сливной бачок: полезная хитрость, о которой вы точно не слыхали

14:44

Разведка узнала вероятные планы РФ: Зеленский провел важное заседание СтавкиВидео

14:37

В Украине вернули стабилизационные графики: как будут выключать светВидео

14:30

Такой продукт есть у каждого на кухне: как правильно хранить символ богатства в домеВидео

14:23

Войска РФ снова пойдут на Харьков и попытаются отрезать город от Киева – бригадный генерал ВСУ

14:17

Космос, прием: Валентина Терешкова назвала президента Зеленского "Антихристом" - Гордон не промолчал

13:58

Блокпост РФ превратился в руины: оккупанты показали результат удара по их позициям в ПескахВидео

13:27

Армия Украины контролирует огнем трассу Кременная-Сватово, на нее выходят ССО – ГайдайВидео

13:25

100 гривен за доллар: эксперт предупредил о "страшилке" катастрофической девальвацииВидео

13:22

Врежет мороз и завалит снегом: синоптик рассказал, какой будет погода в Украине на Рождество

12:40

Война будет идти в течение 2023 года, для переговоров ВСУ должны разбить войска РФ – ВолкерВидео

Реклама
12:39

Трупы оккупантов даже не собирают: на Запорожье ВСУ уничтожили базу и склад РФ - СМИВидео

12:32

Гороскоп Таро на январь для Овнов, Тельцов, Близнецов: что принесет первый месяц нового годаВидео

12:00

День ангела Анастасии 2023 - поздравления с днем ангела Анастасии в картинках и открытках

12:00

Самый тяжелый период позади, страшилки о 100 гривнах за доллар в 2023 году не оправдаются – Новак

11:57

Украинский удар по базе РФ в Макеевке является позором для Путина – NYTВидео

11:53

Старшая дочь Виктора Ющенко показала его единственного внука в день совершеннолетия парняВидео

11:49

Погода ударила по планам Путина: зима оказалась теплой, а газового кризиса не будет – BloombergВидео

11:35

В РФ подтвердили уничтожение сотен мобилизованных россиян на войне в УкраинеВидео

11:17

"Медицина бессильна": врачи рассказали о болезни ЛукашенкоВидео

10:57

Стопроцентный результат: ВСУ за двое суток сбили 84 дрона-камикадзе РФВидео

10:32

Бои за остров Великий Потемкинский: новые данные о продвижении ВСУ на ХерсонщинеВидео

09:59

Ехала с женихом за подарками: перед Новым годом в Хмельницком российская ракета убила 22-летнюю девушкуВидео

09:57

Провал наступления РФ под Бахмутом: оккупантам не светит победа - британская разведкаВидео

09:40

Гороскоп на сегодня 3 января: Овнам – уборка, Львам – ответственность, Рыбам – активность

09:19

"500 линий обороны ВСУ": повар Путина несет ахинею, оправдывая провалы РФ в БахмутеВидео

09:03

В Кремле готовят расправу над Суровикиным из-за "бавовны" в Макеевке - СМИ

09:00

Колядки на Рождество 2023 – лучшие колядки и щедривки, тексты

08:56

Мощный удар ВСУ на Херсонщине: сотни оккупантов сожгли вместе с техникой РФВидео

08:37

"HIMARS прилетел": ВСУ уничтожили базу спецназа ГРУ на ХерсонщинеВидео

08:30

Как реанимировать старое сало: хитрый способ – и получится нежнейшее объедениеВидео

Реклама
08:23

"Взять Украину измором": Жданов раскрыл тактику россиян на войне в 2023 году

08:00

Выиграть войну, но проиграть мир: какие катаклизмы ждут Украину в 2023 годумнение

07:56

"Ракета летит": россиян ночью напугала мощная "бавовна" после атаки беспилотниковВидео

07:30

Ракетный удар по Дружковке: оккупанты разрушили ледовую арену, есть раненыеВидео

07:16

Пьяная бойня в Мариуполе: буряты и русские устроили кровавые разборкиВидео

07:10

Могут быть опасными: почему орехи нужно замачивать в воде перед употреблением

06:49

Удар HIMARS по базе россиян в оккупированной Макеевке подрывает авторитет Путина - ISWВидео

06:05

Симоньян теперь "живет на иголках": а что случилось?мнение

05:53

Гороскоп на январь 2023 для Рыб: резкий финансовый рост, роман и подаркиВидео

05:20

Украину атакуют резкие морозы: налетит -15 на этой неделеВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023Закуски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буря
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять