"Мы не простим": в РФ устроили дикий шабаш из-за ликвидированных оккупантов в Макеевке

Зомбированные россияне стали обвинять в гибели своих военных не кремлевскую верхушку, развязавшую войну, а Украину, военные которой лишь защищают свою землю.

Шабаш в Самаре по ликвидированным оккупантам РФ / 63.ru

В РФ согнали показательную массовку и устроили так называемый "митинг" после ликвидации большой группы оккупантов в захваченной Макеевке Донецкой области.

В частности, показательные акции устроили в Самаре, Тольятти и других городах Самарской области, пишет российское издание 63.ru. Оккупанты именно из этого региона были ликвидированы недавно в Макеевке.

Сообщается, что в акции участвовали представители региональных общественных организаций, члены женсовета 2-й гвардейской армии.

Обратим внимание, что зомбированные россияне стали обвинять в гибели своих военных не кремлевскую верхушку, развязавшую войну, а Украину, военные которой лишь защищают свою землю.

Россиянам с промытыми мозгами не приходит в голову задаться вопросом о причинах развязанной Кремлем войны и всю свою злобу, с привычными пропагандистскими штампами, они выплескивают на Украину.

В частности, жена командующего второй гвардейской армии Екатерина Колотовкина заявила, что полк, в котором находились оккупанты в Макеевке, не был в его подчинении, однако попросила мужа отомстить.

"Вы знаете, в первый раз с начала "специальной военной операции" я его попросила отомстить за слезы матерей, за безутешных вдов, за сирот. Мы не простим. И однозначно победа будет за нами", — заявила она.

Добавим, что судя по обилию флагов официальных организаций, показательная акция была явно организована по указке сверху.

Ранее сообщалось о том, что в ночь с 31 на 1 января практически под бой курантов был нанесен удар по ПТУ в оккупированной Макеевке Донецкой области, где дислоцировались российские оккупанты. Сообщалось, якобы удар был нанесен HIMARSами.

Позже стало известно, что здание местного профессионально-технического училища №19 было полностью уничтожено. Вследствие удара погибли 400 и были ранены 300 оккупантов. В сети сообщалось, что в Макеевском ПТУ было более одной роты оккупантов. Кроме того, туда пришли и другие захватчики отмечать Новый год.

В Министерстве обороны России только через 2 дня признались, что был нанесен удар. Однако они заявили, якобы в результате удара по зданию бывшего профтехучилища в оккупированной Макеевке, в котором находились мобилизованные солдаты российской армии, погибли только 63 военных.

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