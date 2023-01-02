'Санта упаковал в мешки 400 оккупантов': появились детали удара ВСУ по оккупированной Макеевке

Мощный удар HIMARSами ВСУ нанесли на Новый год - около 12 часов. Российские солдаты дислоцировались в здании местного профессионально-технического училища №19.

ВСУ разнесли ПТУ в Макеевке / скриншот

В ночь на 1 января 2023 года Силы обороны Украины нанесли удар по месту базирования российских военнослужащих в оккупированной Макеевке Донецкой области. Здание полностью уничтожено. В результате удара погибли 400 и ранены 300 оккупантов.

Российские солдаты дислоцировались в здании местного профессионально-технического училища №19. Как сообщаетУправление стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram, благодаря точному удару в Макеевке удалось ликвидировать около 400 мобилизованных россиян, еще около 300 захватчиков получили ранения различной степени тяжести.

В Сети также появилось видео с места происшествия. На кадрах видно, что помещение, в котором находились мобилизованные россияне, полностью разрушено.

Здание профессионально-технического училища №19 в Макеевке полностью разрушено / Фото ВЧК-ОГПУ

В Сети пишут, что в макеевском ПТУ было больше одной роты оккупантов. Кроме того, туда пришли и другие захватчики отмечать Новый год.

Огромные потери оккупантов в Макеевке фактически подтвердили российские пропагандисты. Так, ведущий телеканала "Россия 1" Владимир Соловьев репостнул в своем Telegram сообщение о том, что распространение информации о военных потерях наказывается российским законодательством до 15 лет заключения.

Пропагандист Андрей Медведев возмутился халатностью оккупантов, которая привела к большим потерям личного состава.

"По Макеевке коротко. У каждого чрезвычайного происшествия есть имя, фамилия, отчество и должность. На 10 месяц войны считать противника дураком, который не видит ничего – опасно и преступно. Размещать личный состав где угодно в зданиях вместо того, чтобы размещать в укрытиях – это прямая помощь врагу", – написал он в Telegram.

На канале "Заставный" отметили, что инцидент в Макеевке – просчет командования оккупантов уровня трибунала. Шойгу там назвали "врагом народа".

В российском пропагандистском канале "Старше Эдды" написали, что "приказ разместить личный состав в непосредственной близости от линии фронта в здании ПТУ, мог отдать только преступник. Не дебил, не дегенерат, а именно преступник".

Как сообщал Главред, ВСУ ликвидировали российского оккупанта Сергея Франка. Захватчик воевал против Украины с июня. "Грузом 200" стал на территории "ЛНР". Российские пропагандисты пишут, что Франко рвался на фронт с первых дней российского вторжения в Украину, но был включен в список с четвертого раза.

Кроме того, на войне в Украине был ликвидирован мобилизованный из Свердловской области 27-летний Александр Сизиков. Перед отправкой на фронт оккупант заявлял, что его "дело верное".

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