HIMARSы прилетели под бой курантов: ВСУ разнесли ПТУ в Макеевке с сотнями оккупантов

В подвале учебного заведения, где прятались оккупанты, был склад российских боеприпасов.

ВСУ уничтожили базу оккупантов в Макеевке / Коллаж фото Википедия, telegram/horevica

ВСУ отправили "подарки" оккупантам прямо во время боя курантов в ночь с 31 декабря на 1 января. HIMARSы прилетели прямо в здание в Макеевке, где собрались сотни вражеских солдат. Об этом сообщают в Сети.

"Подарок" был такой яркий, что от местной 19-й бурсы, где и находились бойцы "2-й армии мира", вообще ничего не осталось. HIMARSы сровняли здание с землей.

"В бурсе находилось огромное количество личного состава понаехавших россиян. И убили их ровно в 00:00. Мой инсайдер сидел за столом и ровно в "куранты" вылетели стекла в доме. Счастливый друг позвонил утром. Говорит, без стекол, но с прекрасным настроением", - сообщает пользователь соцсети.

ВСУ уничтожили базу оккупантов в Макеевке / скриншот

ВСУ уничтожили базу оккупантов в Макеевке / скриншот

Другие пользователи соцсетей подтвердили "прилеты" и говорят, что их было всего три - в 23:57, 23:59 и 00:00 часов.

Также местные жители утверждают, что вся местность вокруг учебного заведения была усеяна трупами, их вывозили как минимум с ночи до обеда. Сообщается, что после "прилетов" начали детонировать российские боеприпасы.

"Был в больнице, везли раненых пачками. Один из солдат говорил: "Из 600, дай Бог, 100 осталось". Утром ехал, еще доставали из-под завалов тела. В подвале был склад БК", - пишет местный житель.

Ранее сообщалось, что под Бахмутом был ликвидирован наемник ЧВК "Вагнер" с позывным "Ташай" , который ранее был известен как киллер "Колобок". В 2016 году его приговорили к 19 летнему тюремному сроку, но недавно завербовали в ЧВК Вагнер.

Напомним, Вооруженные силы Украины ликвидировали экс-инкассатора Игоря Богаченко , который был осужден за ограбление банка в Зеленодольске (Татарстан). Примерно 4 месяца назад бывший инкассатор принял предложение ЧВК "Вагнер" и отправился на войну против Украины.

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