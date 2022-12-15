От ВСУ не ушел: под Бахмутом ликвидировали вагнеровца-киллера "Колобка"

В 2016 году его приговорили к 19 летнему тюремному сроку, но недавно был завербован ЧВК Вагнер.

Под Бахмутом ликвидировали вагнеровца-киллера "Колобка" / t.me/OSINTGeorgia

Под Бахмутом был ликвидирован наемник ЧВК "Вагнер" с позывным "Ташай", который ранее был известен как киллер "Колобок".

Уроженец т.н. Южной Осетии (оккупированный россией Цхинвальский регион Сакартвело) Олег Дзарахохов "Колобок", был киллером в банде Джако, сообщил OSINT-эксперт Ираклий Комахидзе .

"В 2016 году его приговорили к 19 летнему сроку. Но не так давно произошла его "реинкарнация", в новой недолгой жизни он обрел позывной "Ташай". Ликвидирован в конце ноября, посмертно представлен к медали "За Отвагу". Примечательно, что киллер имел такую же награду и ранее", - сообщил он.

Из самого нашумевшего преступления "Колобка" - расстрел похорон в Беслане 13 июня 2013 года, когда погибли четыре человека.

Напомним, ранее украинские защитники ликвидировали 27-летнего сержанта российской оккупационной армии Артема Столбова. До попадания на войну в Украину житель Пермского края практически на всех фотографиях в соцсетях "светился" вечно пьяным. Захватчик воевал против Украины как минимум несколько месяцев и даже успел получить "награду" за убийства украинцев.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта Сергея Франка. Захватчик воевал против Украины с июня. "Грузом 200" стал на территории "ЛНР". Российские пропагандисты пишут, что Франко рвался на фронт с первых дней российского вторжения в Украину, но был включен в список с четвертого раза. Похоронили оккупанта 31 октября.

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