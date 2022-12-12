С наградой на тот свет: ВСУ ликвидировали прапорщика-оккупанта, награжденного медалью Суворова за войну

Захватчик получил медаль якобы за "проявленное мужество" во время оккупации одного из населенных пунктов Запорожской области.

ВСУ ликвидировали прапорщика-оккупанта/ Facebook Комахидзе, Радио Свобода

Украинские военные ликвидировали российского оккупанта, который был награжден медалью Суворова "за проявленное мужество и отвагу" во время оккупации Васильевки Запорожской области.

Погибший 39-летний Азамат Харебов был старшиной роты 19-й мотострелковой дивизии из Северной Осетии. О его ликвидации сообщил журналист-расследователь Ираклий Комахидзе на своей странице в Facebook.

Отмечается, что вместе с Харебовым могли быть ликвидированы также другие оккупанты.

Захватчик был родом из села Гизель Пригородного района в России.

"По результатам сверки с имеющимися списками 19-й МСД (в/ч 20634 Владикавказ) установлено, что ст. прапорщик Харебов Азамат Ильич занимал должность старшины в управлении 2-й роты 1-го батальона (1-й БТГр) 429-го МСП 19-й дивизии", – отмечает журналист-расследователь.

Ликвидирован оккупант Азамат Харебов / Facebook Комахидзе

Также он добавил, что 19-й мотострелковой дивизии, в которой служил ликвидированный и которая сейчас находится на Запорожье, часто "достается" от Вооруженных силы Украины.

Ранее сообщалось, что украинские военные ликвидировали российского оккупанта Игоря Кононенко – бывшего депутата областной думы из Саратова в РФ. 59-летний захватчик погиб возле Кременной Луганской области. Захватчик был родом из Борисполя Киевской области.

Напомним, Вооруженные силы Украины ликвидировали учителя российской православной гимназии Александра Сухорукова. Захватчик воевал против Украины в рядах частной военной компании "Вагнер". Захватчик был удостоен российских государственных наград, а также наград ЧВК "Вагнер".

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