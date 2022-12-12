Перебрасывают технику ближе к границе с Украиной: в Беларуси заметили активность войск РФ

Российские захватчики, находящиеся в Беларуси под видом учений, перебрасывают свою военную технику ближе к границе с Украиной. Техника движется в район Брестского полигона.
Об этом информирует "Беларускі Гаюн". Отмечается, что зафиксирована переброска ближе к украинской границе 24 единиц военной техники. В частности, четырех тралов с танками Т-80, минометной батареи, машин связи, инженерной техники.
Российские пропагандистские каналы такую активность военных РФ в Беларуси объясняют тем, что якобы начался очередной этап боевого слаживания так называемой совместной Региональной группировки войск (сил) ВС РФ и РБ.
"Анонсировано движение колонн с военной техникой дорогами страны и сообщается, что уже сегодня (12 декабря – ред.) первая колонна с техникой ВС РФ высунулась из района полигона "Обуз-Лиснивский" (Барановичский р-н Брестская обл.) в сторону полигона "Брестский" (Брестский р-н Брестская обл.)", – говорится в сообщении.
Напомним, аналитики Института изучения войны ранее отмечали, что вступление Беларуси в войну против Украины крайне маловероятно. Режим Александра Лукашенко продолжает выставлять информационные условия для противодействия российскому давлению по поводу участия в боевых действиях.
Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что российские оккупанты могут повторить попытку атаковать Киев. Новое наступление российской армии на столицу Украины станет возможным ближе к Новому году.
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