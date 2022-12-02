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Вступление Беларуси в войну против Украины крайне маловероятно - ISW

2 декабря 2022, 07:30

Режим Лукашенко старается поддержать информационную операцию, направленную на закрепление украинских сил на границе с Беларусью.

Российско-белорусские учения зимой 2022
Эксперты ISW оценили возможность вступления Беларуси в войну против Украины / Фото Reuters

Вступление Беларуси в войну против Украины крайне маловероятно. Режим Александра Лукашенко продолжает выставлять информационные условия для противодействия российскому давлению по поводу участия в боевых действиях. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Эксперты отмечают, что белорусский диктатор обвинил Киев и НАТО в росте количества провокаций у границы, утверждая, что Украина пытается втянуть в войну силы Союза.

В свою очередь, министр обороны Беларуси Виктор Хренин говорил о том, что прямой подготовки к войне нет и что Беларусь будет только защищать свою территорию.

Аналитики Института изучения войны объясняют, что Лукашенко и Хренин озвучили соответствующие комментарии, чтобы поддержать продолжающуюся информационную операцию, направленную на закрепление украинских сил на границе с Беларусью. В то же время, вспоминая НАТО, они пытаются убедить РФ, что их военные должны оставаться в Беларуси для защиты от "потенциальной" агрессии Альянса.

"И таким образом Лукашенко и Хренин хотят создать информационные условия для противостояния российскому давлению относительно вступления Беларуси в войну против Украины. Именно поэтому вступление Беларуси в войну крайне маловероятно", - добавили аналитики.

Вторжение в Украину со стороны Беларуси

В начале ноября в Генштабе ВСУ заявляли, что пока что угрозы повторного вторжения в Украину со стороны Беларуси нет. Сейчас ситуация на украинско-белорусской границе контролируемая и стабильная, но через 2-3 месяца ситуация может измениться. Ведь именно столько времени понадобится РБ для того, чтобы подготовить военнослужащих.

Офицер ВСУ Игорь Лапин считает, что повторное наступление россиян с территории Беларуси вполне реально. Оно может произойти, когда войска РФ будут существенно проигрывать Вооруженным силам Украины.

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что российские оккупанты могут повторить попытку атаковать Киев. Новое наступление российской армии на столицу Украины станет возможным ближе к Новому году.

Представитель ГУР Минобороны Украны Вадим Скибицкий заявлял, что признаков формирования ударной группировки на территории Беларуси нет.

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