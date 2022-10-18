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"Как раз в самую зиму пойдут: Арестович спрогнозировал сроки повторной попытки РФ захватить Киев

18 октября 2022, 07:54

Попытка еще раз атаковать столицу Украины укладывается в "логику" действий российского диктатора Путина, которому важно, чтобы "войска поперли".

Киев, захват Киева
РФ может еще раз попытаться захватить Киев / Коллаж Reuters

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что российские оккупанты могут повторить попытку атаковать Киев. Новое наступление российской армии на столицу Украины станет возможным ближе к Новому году.

По словам Арестовича, боеспособная группировка российской армии на территории Беларуси не будет сформирована "ни сегодня, ни завтра, ни через две-три недели". Накопить достаточно сил для такого наступления россиянам удастся не раньше, чем в конце ноября или в начале декабря.

"Они будут создавать группировку, она будет угрожать Киеву, и при определенных условиях они могут бросить ее в бой. Она не будет подготовлена, не решит задачу захвата столицы, мы ее уничтожим, но проблему нам составит", — сказал Арестович в эфире Фейгин Live 17 октября.

Вероятность такого наступления Арестович оценил как "50 на 50". Однако, по его мнению, попытка еще раз атаковать столицу Украины укладывается в "логику" действий Путина, которому важно, чтобы "войска поперли".

"Пока они накопятся – это конец ноября, как раз в самую зиму пойдут", - сказал советник главы ОП.

Как сообщал Главред, офицер ВСУ Игорь Лапин считает, что повторное наступление россиян с территории Беларуси вполне реально. Оно может произойти, когда войска РФ будут существенно проигрывать Вооруженным силам Украины.

"Я убежден, что будет повторное наступление из Беларуси. Как только наши войска будут освобождать крупные города, например Херсон, это обязательно произойдет. Это же касается и Луганской и Донецкой областей. Это нужно россиянам, чтобы отвлечь внимание наших сил и растянуть тылы украинской армии", - сказал Лапин.

Риск вторжения Беларуси в Украину

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 10 октября заявил, что договорился с российским диктатором Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск в Беларуси. По его словам, Беларусь начинает задействовать российскую группировку. Лукашенко также обвинил Украину якобы в "открытии фронта против Беларуси".

Белорусский диктатор Александр Лукашенко ввел в стране режим так называемой контртеррористической операции из-за того, что соседние государства якобы готовят провокации.

Также белорусские СМИ пишут, что Лукашенко принял решение о проведении скрытой мобилизации в Беларуси для доукомплектации боевых частей. Данные мероприятия будут идти под видом проверки боеспособности.

Ранее Лукашенко говорил, что Минск поддерживает Москву в войне против Украины. По его словам, белорусская республика якобы верит в "демилитаризацию" Киева и опасается якобы размещения НАТО ядерного оружия на территории украинского государства.

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