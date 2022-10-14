УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В Беларуси ввели режим "контртеррористической операции" и проводят скрытую мобилизацию

14 октября 2022, 07:16

О том, что в Беларуси введен режим контртеррористической операции, заявил министр иностранных дел страны Владимир Макей. Публичных заявлений Лукашенко не делал.

Александр Лукашенко
Белорусские СМИ пишут, что Лукашенко решил провести скрытую мобилизацию / Фото Reuters

Белорусский диктатор Александр Лукашенко ввел в стране режим так называемой контртеррористической операции из-за того, что соседние государства якобы готовят провокации. О каких именно государствах идет речь - не уточняется.

Как заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью пропагандистскому российскому изданию Известия, "мир стал таким непредсказуемым, что мы не можем никому верить".

"Глава нашей страны провел ряд совещаний с силовыми структурами, введен режим контртеррористической операции. Действительно, была информация о том, что со стороны отдельных сопредельных государств планируются провокации, связанные чуть ли не с захватом отдельных участков территории Беларуси", – заявил Макей.

Как и когда в Беларуси ввели режим контртеррористической операции, он не уточнил. Сам Лукашенко публичных заявлений не делал.

В Беларуси началась скрытая мобилизация

Издание Наша Нива, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Лукашенко принял решение о проведении скрытой мобилизации в Беларуси для доукомплектации боевых частей. Данные мероприятия будут идти под видом проверки боеспособности.

На первом этапе мобилизация в Беларуси не будет затрагивать большие города, к ней в первую очередь следует готовиться сельскому населению.

Журналисты отмечают, что доукомплектация боевых частей делает вероятным сценарий эскалации на границе Беларуси с Украиной. Однако пока что неизвестно, какое количество граждан планирует мобилизовать режим Лукашенко.

Сообщается также, что в селах мужчинам уже начали раздавать повестки. При этом приоритетом являются те военно-учетные специальности, которых не хватает в российской армии. В частности, на так называемые сборы вызывают водителей, поваров, технический и тыловой персонал.

"Возможно, речь идет о наборе на первом этапе того обслуживающего персонала, который сможет обеспечить подготовку самих мобилизованных и техники для них", – предполагает один из источников.

Возможное вторжение Беларуси в Украину

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 10 октября заявил, что договорился с российским диктатором Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск в Беларуси. По его словам, Беларусь начинает задействовать российскую группировку, так как "уровень угрозы достигает нынешнего уровня". Лукашенко также обвинил Украину якобы в "открытии фронта против Беларуси".

Ранее Лукашенко говорил, что Минск поддерживает Москву в войне против Украины. По его словам, белорусская республика якобы верит в "демилитаризацию" Киева и опасается якобы размещения НАТО ядерного оружия на территории украинского государства.

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что в ближайшее время вторжения Беларуси в Украину не будет. По его словам, белорусская армия не готова к нападению.

Другие новости:

мобилизация война в Украине новости Беларуси война России и Украины вторжение Беларуси вторжение Беларуси в Украину
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

07:16

В Беларуси ввели режим "контртеррористической операции" и проводят скрытую мобилизацию

06:46

ВСУ освободили 627 населенных пунктов на Харьковщине, Херсонщине и на Донбассе

06:18

Новым премьером РФ станет Пригожин, министров будет набирать по зонаммнение

05:20

Контрнаступление ВСУ в Запорожской области уничтожит все планы Путина по Украине – ЖдановВидео

05:20

Самая вкусная и полезная закуска на зиму: рецепт №1 для любой хозяйкиВидео

Реклама
04:50

"Отрубят голову" на Красной площади: дипломат объяснил, чем рискует Путин, обвиняя в провалах генераловВидео

04:15

Эмили Ратаковски в прозрачной сетке выбралась на вечеринку

03:42

Василиса Фролова показала шикарное тело после родов

03:40

Самые вкусные блины на Покров Пресвятой Богородицы, которые приносят богатство в дом: быстрый рецептВидео

03:10

Путин не остановится, его надо уничтожить - ОгрызкоВидео

03:00

День защитников и защитниц Украины 2022 – дата, мощные поздравления и картинки воинам

02:40

Ударят заморозки: украинцев предупредили о дубаке и назвали самый холодный деньВидео

02:07

Несколько факторов помогли ВСУ: военный эксперт пояснил успех контрнаступления украинцевВидео

01:36

Гороскоп на неделю 17-23 октября 2022: Тельцам - расходы, Козерогам - зависть, Львам - идиллияВидео

00:51

Приметы на 14 октября: какие 5 вещей нельзя делать на Покров Пресвятой Богородицы, чтобы беду не привлечьВидео

00:40

"Фанатки хотели, чтобы я умерла": почему от Киркорова сбежала невеста

00:12

День украинского казачества: история и традиции культового праздникаВидео

00:10

"Многих уже ликвидировали": Арестович назвал число мобилизованных россиян в УкраинеВидео

13 октября, четверг
23:56

"Лучше бы на сварку посмотрел": Гордон показал "романтические" вечера россиян в ваннойВидео

23:43

"Это не клуб, где наслаждаются жизнью": Зеленский разнес Красный КрестВидео

Реклама
23:26

"Все, батюшка, валим": священник из Москвы стрелял из гранатомета по украинцамВидео

23:11

Какие прически старят женщину после 40 лет: 7 популярных стрижек, которые точно добавляют возраст

23:00

Приметы на 15 октября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы счастье в дом привлечьВидео

22:52

"Не расслабляемся": Зеленский предупредил украинцев об опасности 14 октябряВидео

22:29

Украина получит от Португалии 6 вертолетов "Камов": что о них известноВидео

22:07

Провел под завалами дома 6 часов: в Николаеве скончался мальчик, которого спасли от ракетного удараВидео

22:01

Во львовском органном зале пропал свет и музыканты отыграли в темноте

21:44

Горит склад с боеприпасами: в Белгородской области РФ вспыхнул масштабный пожарВидео

21:40

Как сейчас выглядит больной афазией Брюс Уиллис - жена актера похвасталась милым кадром

21:32

"Карты таро забыл": министр обороны Украины ответил, когда закончится войнаВидео

21:20

"Есть три дня": у Зеленского поставили жесткое условие Красному КрестуВидео

21:04

В Украину ворвется опасная погода: синоптики назвали дату атаки холодрыгиВидео

20:12

Дочь Веры Брежневой показала американского красавчика-бойфренда

20:12

Главная тайна Путина: таролог рассказала о его настоящей матери и детях с КабаевойВидео

20:02

Как почистить шторы, не снимая: 5 быстрых способов, о которых многие не догадываются

19:54

Россия вся ползет по швам, как старый жупан: в фильме "Киевлянка" 1958 года нашли пророчество для РФВидео

19:52

Рекордный взлет доллара: украинцев предупредили о курсе 50 грн/$Видео

19:51

"Ни мозгов, ни совести": Гордон показал безумную Надежду Бабкину в МариуполеВидео

19:51

НАТО передаст Украине сотни станций глушения БПЛА, которые покосят дроны Ирана и России

19:20

Макрон уже не ищет способа сохранить лицо Путинумнение

Реклама
19:15

Рекордное подорожание: цены на продукты в Украине взлетятВидео

19:00

"Все дороги перерезаны": оккупанты в ужасе из-за нового "котла" ВСУВидео

18:45

Запад уничтожит армию РФ, если Путин посмеет нанести ядерный удар по Украине - БоррельВидео

18:34

"Не удержим фронт": ВСУ зашли во фланг, кадыровцы позорно сбежали с поля бояВидео

18:05

Бывшая жена Виталия Кличко рассказала о чувствах к мэру Киева

18:03

"Россия будет бить по критической инфраструктуре": украинцев предупредили о тяжелой зимеВидео

17:59

Путин пошел на Запад "крестовым походом" - Шольц

17:58

"Чмобики" на юге хотят сдаться в плен целыми подразделениями – ВСУВидео

17:51

Закончить войну в ближайшее время: Зеленский призвал защитить небо от террора РФВидео

17:24

РФ устроила новую атаку, прогремели взрывы на Западной УкраинеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости Харькова
Синоптик
Погода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрь
Мода и красота
Модный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять