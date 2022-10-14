В Беларуси ввели режим "контртеррористической операции" и проводят скрытую мобилизацию

Белорусские СМИ пишут, что Лукашенко решил провести скрытую мобилизацию / Фото Reuters

Белорусский диктатор Александр Лукашенко ввел в стране режим так называемой контртеррористической операции из-за того, что соседние государства якобы готовят провокации. О каких именно государствах идет речь - не уточняется.

Как заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью пропагандистскому российскому изданию Известия, "мир стал таким непредсказуемым, что мы не можем никому верить".

"Глава нашей страны провел ряд совещаний с силовыми структурами, введен режим контртеррористической операции. Действительно, была информация о том, что со стороны отдельных сопредельных государств планируются провокации, связанные чуть ли не с захватом отдельных участков территории Беларуси", – заявил Макей.

Как и когда в Беларуси ввели режим контртеррористической операции, он не уточнил. Сам Лукашенко публичных заявлений не делал.

В Беларуси началась скрытая мобилизация

Издание Наша Нива, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Лукашенко принял решение о проведении скрытой мобилизации в Беларуси для доукомплектации боевых частей. Данные мероприятия будут идти под видом проверки боеспособности.

На первом этапе мобилизация в Беларуси не будет затрагивать большие города, к ней в первую очередь следует готовиться сельскому населению.

Журналисты отмечают, что доукомплектация боевых частей делает вероятным сценарий эскалации на границе Беларуси с Украиной. Однако пока что неизвестно, какое количество граждан планирует мобилизовать режим Лукашенко.

Сообщается также, что в селах мужчинам уже начали раздавать повестки. При этом приоритетом являются те военно-учетные специальности, которых не хватает в российской армии. В частности, на так называемые сборы вызывают водителей, поваров, технический и тыловой персонал.

"Возможно, речь идет о наборе на первом этапе того обслуживающего персонала, который сможет обеспечить подготовку самих мобилизованных и техники для них", – предполагает один из источников.

Возможное вторжение Беларуси в Украину

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 10 октября заявил, что договорился с российским диктатором Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск в Беларуси. По его словам, Беларусь начинает задействовать российскую группировку, так как "уровень угрозы достигает нынешнего уровня". Лукашенко также обвинил Украину якобы в "открытии фронта против Беларуси".

Ранее Лукашенко говорил, что Минск поддерживает Москву в войне против Украины. По его словам, белорусская республика якобы верит в "демилитаризацию" Киева и опасается якобы размещения НАТО ядерного оружия на территории украинского государства.

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что в ближайшее время вторжения Беларуси в Украину не будет. По его словам, белорусская армия не готова к нападению.

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