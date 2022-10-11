Арестович оценил риски вторжения Беларуси в Украину

Режим Лукашенко уже отдал Путину запасы оружия и техники, рассказал Арестович / Фото УНИАН, Reuters

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что в ближайшее время вторжения Беларуси в Украину не будет. По его словам, белорусская армия не готова к нападению.

"Они сегодня начали использовать методичку 24 февраля, в стиле "в Беларуси мобилизация", "Беларусь в 4 утра сегодня нападет", "белорусские ДРГ уже зашли на территорию Украины на 20 км". Я хочу вам заявить, что лукашенковская Беларусь абсолютно не готова, ни в коем варианте (ко вторжению в Украину, – ред.)", – сказал Арестович 10 октября в эфире Фейгин Live.

Советник главы ОП отметил, что режим Лукашенко уже просто отдал Путину запасы оружия и техники. По его информации, российская армия вывезла из Беларуси более 100 тысяч тонн вооружения, военной техники и боеприпасов.

"Они в последних учениях потратили ресурсы, топливо и многое другое. И они абсолютно не хотят воевать. К мобилизации они не готовы — нет оружия, формы и т.д. Кроме того, на территории Беларуси практически нет российских военнослужащих. Есть операторы иранских дронов и их охрана – но это несколько десятков человек", – сказал Арестович.

По его мнению, Путин заставил Лукашенко сделать заявление о развертывании совместной с РФ региональной группировки войск.

"Плохая новость состоит в том, что эти товарищи в течение месяца способны туда пригнать группировку в 15-20 тысяч мобилизованных и поставить их на границе, чтобы нам угрожать. Чтобы мы держали войска на северной границе для прикрытия Киева и других городов. При определенных условиях Путин может их даже погнать прямо на Киев: без вооружения, без военной техники, тупо пешком. Пошлет этих людей на смерть", – сказал он.

Как сообщал Главред, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 10 октября заявил, что договорился с российским диктатором Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск в Беларуси. По его словам, Беларусь начинает задействовать российскую группировку, так как "уровень угрозы достигает нынешнего уровня". Лукашенко также обвинил Украину якобы в "открытии фронта против Беларуси".

Ранее Лукашенко говорил, что Минск поддерживает Москву в войне против Украины. По его словам, белорусская республика якобы верит в "демилитаризацию" Киева и опасается якобы размещения НАТО ядерного оружия на территории украинского государства.

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