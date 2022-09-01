Лукашенко размечтался о 'демилитаризации' Украины и сказал, когда Беларусь вступит в войну

Лукашенко размечтался о "демилитаризации" Украины/ УНИАН

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз продемонстрировал, что поддерживает войну России против Украины, и цинично заявил, якобы это нужно для "демилитаризации" Украины.

При этом он продемонстрировал свой страх, что в противном случае НАТО якобы могло разместить ядерное вооружение в Украине. Об этом Лукашенко заявил во время своего видеообращения.

"Главная проблема – демилитаризация Украины. Чтобы там натовцы не разместили самое современное вооружение ракетное. В том числе с ядерными боеголовками. Нам бы от этого легче было? Нет. Поэтому мы в этом плане абсолютно поддерживаем Россию", – отметил самопровозглашенный белорусский президент.

Также Лукашенко сказал, при каком условии белорусские военные могут вступить в войну против Украины и пойти на прямое противостояние с украинской армией. По его словам, это может произойти, если будут нарушены границы Беларуси.

Напомним, в День Независимости 24 августа Лукашенко лицемерно поздравил Украину с праздником после того, как позволил российскому диктатору Владимиру Путину напасть на наше государство со своей территории и бомбить Украину ракетами. Он пожелал "мира, силы и успехов в восстановлении достойной жизни".

В Минобороны Украины ответили на циничное поздравление Лукашенко с Днем независимости нашего государства. В украинском оборонном ведомстве пожелали Лукашенко такого же "мирного неба", как и в Украине – с ракетами. Также ему пожелали поскорее воссоединиться с его добрыми друзьями – ливийским и иракским диктаторами Муаммаром Каддафи и Саддамом Хусейном.

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