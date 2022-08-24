Пожелал 'мирного неба': Лукашенко лицемерно поздравил Украину с Днем Независимости

Лукашенко лицемерно поздравил Украину с Днем Независимости/ УНИАН

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко лицемерно поздравил Украину с Днем Независимости после того, как позволил российскому диктатору Владимиру Путину напасть на наше государство со своей территории и бомбить Украину ракетами.

Лукашенко, будто забыв, как Украина пострадала из-за его действий, пожелал украинцам "мира, силы и успехов в восстановлении достойной жизни". Соответствующее поздравление белорусского диктатора было опубликовано на его официальном сайте 24 августа.

При этом Лукашенко называет нынешние события в Украине и то, какое участие в этом принимает Беларусь, "противоречиями", и с какой-то стати надеется, что это "не разрушит добрососедских отношений".

"Убежден, что сегодняшние противоречия не смогут разрушить многовековой фундамент искренних добрососедских отношений между народами двух стран. Беларусь и в дальнейшем будет продолжать выступать за сохранение согласия, развитие дружеских взаимоуважительных контактов на всех уровнях", – лицемерно высказался самопровозглашенный белорусский президент.

Напомним, аналитики Института изучения войны предупредили, что РФ может ударить по правительственным зданиям Украины в День Независимости 24 августа. И именно для этого страна-агрессор инсценировала обстрел в Донецке "администрации" главаря так называемой "ДНР" Дениса Пушилина 23 августа – чтобы потом заявить, что они просто "стреляли в ответ".

Ранее сообщалось, что США приготовили Украине подарок ко Дню Независимости – 24 августа власти страны намерены объявить о выделении рекордного пакета военной помощи на 3 млрд долларов.

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