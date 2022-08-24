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РФ не смогла захватить Украину, свергнуть Зеленского и ждет большой атаки ВСУ – разведка Британии

24 августа 2022, 09:50

В Москве уже к апрелю признали провал планов Путина и сосредоточились на захвате территорий на юге и востоке Украины, считают британские разведчики.

Путин ВСУ
Войска Путина ожидают масштабной контратаки армии Украины на Донбассе - британская разведка / Коллаж УНИАН, посольство США в Украине

Положение войск России спустя шесть месяцев после нападения на Украину становится все хуже. Москва оказалась в международной изоляции, экономические перспективы государства-агрессора туманны. Кремль ставил перед собой задачу оккупацию большей части страны и свержении украинских властей. Но уже к апрелю стало понятно, что план провалился, после чего россияне сконцентрировали свои усилия на востоке и юге. Российские военные силы испытывают множество проблем и деградируют. На Донбассе их продвижение минимально, они ожидают большой контратаки ВСУ. Об этом рассказали в разведке Министерства обороны Великобритании.

Британская разведка в Twitter опубликовала отчет, в котором подвела итоги шести месяцев войны России против Украины. В нем говорится о том, что положение российских войск постоянно ухудшается, а сама Москва уже находится в международной изоляции с крайне сомнительными экономическими перспективами.

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В Минобороны Британии отметили, что 24 августа 2022 года исполняется 31 год независимости Украины. Глава Кремля Владимир Путин с 2014 года пытался существенно вмешиваться в суверенные дела украинского государства, используя комбинацию силы и принудительной дипломатии. Он стремился увеличить влияние Москвы в стране.

Далее россияне перешли к полномасштабной военной агрессии против Украины. Однако планы оккупантов провалились и они сосредоточились на захвате востока и юга государства.

"Шесть месяцев назад Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с целью свергнуть правительство и оккупировать большую часть страны. К апрелю российские лидеры поняли, что это не удалось, и вернулись к более скромным целям на востоке и юге Украины", - указано в обзоре.

Также разведчики акцентировали внимание на том, что продвижение войск РФ на Донбассе идет очень медленно. Захватчики ожидают крупной контратаки со стороны сил обороны Украины.

Кроме того, российская армия существенно деградировала. Вражеские войска испытывают нехватку боеприпасов, транспортных средств и личного состава. Перспективы России в целом вызывают серьезные сомнения.

"Моральный дух во многих частях ее вооруженных сил плохой, а ее армия значительно деградировала. Ее дипломатическое влияние уменьшилось, а ее долгосрочные экономические перспективы мрачны. Прошло шесть месяцев, и война России оказалась дорогостоящей и стратегически вредной", - подчеркнули в разведке Минобороны Великобритании.

Война России против Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее сделал заявление о том, что Украина не пойдет на какие-либо уступки России по территориям. По его словам, Киев не хочет, чтобы война была перенесена на будущее. Украинское государство намерено восстановить свою территориальную целостность в рамках границ на 1991 год.

В Главном управлении разведки Минобороны предупредили, что в ближайшее время на фронте могут произойти "очень острые события". Россияне пока не готовы вывести свои оккупационные войска с территории Украины, однако ВСУ настроены освободить все свои земли. Обострение может произойти и ко Дню Независимости.

Президент Владимир Зеленский не исключил дальнейших переговоров Украины с Россией. Но для этого Москва должна выполнить условие Киева – вывести свои войска с украинских территорий.

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