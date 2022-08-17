Армия Украины пойдет освобождать все свои территории, ожидаются очень острые события – ГУР

Война с Россией продолжается, бои идут по всей лини фронта - ГУР / Коллаж Генштаб ВСУ, Reuters

В ближайшее время на фронтах войны России против Украины можно будет ожидать "очень острых событий". Москва пока не готова говорить об отведении своих войск, однако ВСУ будут освобождать все свои территории, которые захватили российские оккупанты. Особых привязок к каким-либо датам нет, но обострение может произойти и ко Дню Независимости. Ранее уже уточнялось, что август и сентябрь будут крайне важными месяцами для развития последующей ситуации на фронте. Об этом заявил представитель пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что в скором времени ожидается обострение ситуации по всему фронту. Не исключаются такие события ко Дню независимости.

По его словам, Россия пока не готова отводить свои оккупационные войска, однако Украина собирается освобождать все территории, которые захватили военные силы страны-агрессора.

"Об отступлении и о том, что Россия отведет свои войска с территории Украины, пока они говорить не готовы, но Украина будет освобождать все свои территории, захваченные врагом. В ближайшее время, конечно, будут очень острые события по всему фронту. Речь не только о привязке к каким-то датам – сейчас много говорят о Дне независимости. Хотя, безусловно, и этот фактор надо учитывать", - сказал Юсов.

Также он отметил, что в ГУР и ранее сообщали, что "август и сентябрь будут чрезвычайно важными месяцами для дальнейшего развития боевых действий на всем фронте".

Кроме того, Юсов добавил, что планы Путина по поглощению Украины не претерпели изменений. Однако Кремль продолжает отдаляться от реализации такой цели.

"Глобальные и стратегические задачи Путина, как человека, маниакально ненавидящего Украину, не изменились, но за все время полномасштабного наступления сама Россия все дальше от достижения этих целей", - резюмировал представитель разведки.

Андрей Юсов подчеркнул – война Москвы против Киева продолжается, по всей линии фронта проходят активные боевые действия.

Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что ВСУ нужно больше оружия для борьбы с оккупационными войсками РФ. По его словам, когда на Западе говорят о желании победы Украины над Россией, им следует помнить, что если не оказать Киеву должной военной помощи, война пойдет и дальше в Европу. Украина сейчас защищает, в том числе, и европейские страны.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что продолжительность войны будет зависеть от решения Путина и его готовности и дальше истощать российскую экономику. Как полагает дипломат, уход Путина из власти вряд ли приведет к прекращению войны, поскольку в Кремле считают украинское государство вражеским.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, рассуждая о выгодных Украине шагах на войне с Россией, сказал, что в Киеве серьезно рассматривают возможность уничтожения Крымского моста. По словам чиновника, логистическую артерию оккупационных войск нужно разрушить. Подоляк допустил новые инциденты в захваченном Крыму в ближайшие месяцы.

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