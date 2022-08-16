"Никто в мире не хочет воевать с Россией": Зеленский предупредил, что война пойдет глубже

Зеленский / Офис президента, УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинским военным нужно больше оружия, чтобы бороться с российскими оккупантами. Иначе война не остановится.

"Все боялись войны... Все хотят победы Украины, но никто не хочет воевать с Россией. И это все. Это точка. И поэтому мы должны решить, как оставаться сильными. Если никто не хочет с ними воевать, все боятся с ними воевать" — Простите. Тогда мы будем решать, как это сделать, правильно это или нет. Война пойдет дальше, глубже в Европу, поэтому, пожалуйста, отправьте нам оружие, потому что мы вас тоже защищаем", - подчеркнул Зеленский в интервью The New York Times.

По его словам, у Украины до сих пор нет возможности закрыть и защитить небо. Впрочем, именно это могло бы спасти жизнь многим украинцам.

"С начала полномасштабного вторжения до сих пор все, о чем я просил - закрыть небо. Если бы небо было закрыто, у нас бы не было всех этих смертей. Мы предлагали альтернативу закрытому небу: несколько самолетов... Но даже сегодня, когда идет эта война, у нас нет возможности закрыть и защитить небо", - отметил президент.

Ранее российский оппозиционный политик Геннадий Гудков выразил мнение, что Путин уже больше не готовит новых наступлений в Украине. Ему сейчас нужен мир, а не пауза в войне. Поэтому для него сейчас единственной целью является завершить войну, не проиграв ее, чтобы он мог предъявить своему обществу хоть какую-то победу. По этой причине он может предложить Украине "компромисс".

Напомним, аналитики ISW отмечают, что российские оккупанты на Херсонщине, которых ВСУ отрезали от снабжения, ударив по мостам, теперь вероятнее всего неспособны поддерживать масштабные механизированные операции в Херсонской области и не смогут отражать контратаки украинских военных.

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