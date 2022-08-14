РФ может быть неспособной защищаться от любых контратак на Херсонщине – ISW/ Reuters, УНИАН

Украинские военные своими ударами по Каховскому мосту в Херсонской области нарушают российские наземные линии связи. Таким образом российские оккупанты не могут поставлять своим войскам боеприпасы, топливо и тяжелую технику, и как следствие – захватчики, которые остались по другую сторону, скорее всего, не смогут поддерживать масштабные механизированные операции на Херсонщине.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW). Эксперты отмечают, что россиянам нецелесообразно, если не невозможно поставлять необходимое вооружение и технику воздухом или с помощью понтонных переправ.

Таким образом оккупанты не смогут защищаться от наступления украинских военных.

"Если украинские силы разрушили все три моста и смогут помешать РФ восстановить работоспособность любого из них в течение длительного периода времени, то российские силы на западном берегу Днепра, вероятно, потеряют способность защищаться даже от ограниченных украинских контратак", – говорится в сообщении.

В ISW отмечают, что уже есть ряд признаков, которые указывают на то, что по российскому войску сильно ударило нарушение наземных линий связи. В частности, наблюдается нехватка топлива у оккупантов в западной части Херсонщины, захватчики часто бросают из-за этого свою технику.

Также заметно снижение интенсивности, прекращение наземных и артиллерийских атак россиян. Увеличилось количество российских военнопленных, которых захватили украинские военные. Также сами оккупанты чаще жалуются на нехватку поставок.

Напомним, ВСУ 12 августа разрушили последний мост возле Каховской гидроэлектростанции. По нему российские войска переправляли свою технику на временно оккупированных территориях Херсонской области.

Как отметили в издании The New York Times, в результате уничтожения этого моста тысячи российских военных оказались под угрозой изоляции. В издании отмечают, что с поступлением вооружения от западных партнеров Украина незаметно изменила стратегию войны против России и готовится переломить ее ход.

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