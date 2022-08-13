В МВД предупредили, каких видов преступлений скоро станет значительно больше

Монастырский заявил об увеличении количества тяжких преступлений / РБК-Украина

В Украине фиксируется рост количества тяжких и особо тяжких преступлений, сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский во время сегодняшнего телемарафона.

"В первые месяцы войны мы отмечали, наверное, в половину падение уровня преступности почти по всем категориям преступлений. Хотя выросла совсем другая, появилась совсем другая категория преступлений, совершенно новая и досадная для нашей украинской реальности, - это военные преступления", - отметил министр.

По словам Дениса Монастырского, на сегодняшний день фиксируется некий рост количества тяжких и особо тяжких преступлений, в частности убийств, что также связано с военными преступлениями.

"Падение - объективное явление в связи с началом кризиса. И так же мы ожидаем, что в течение двух-пяти месяцев будет рост, особенно, по определенным категориям преступлений", - подчеркнул Монастырский.

Он пояснил, что речь идет, в первую очередь, о кражах, угонах автомобилей и преступлениях в сфере незаконного оборота оружия.

Как сообщал Главред, ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что является давним сторонником легализации оружия в Украине. Однако он подчеркнул, что у украинцев должно быть право на хранение, а не ношение короткоствольного оружия.

По его словам, это может повысить безопасность граждан, помочь правоохранителям и уменьшить преступность.

Также Резников заявил, что в Украине нужно принять закон о легализации оборота огнестрельного оружия среди населения. Начало полномасштабной войны существенно "либерализовало" процесс получения оружия, но теперь это пора легализовать.

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