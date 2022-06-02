Для защиты своих домов у украинцев должно быть оружие - МВД

У украинцев для защиты домов должно быть оружие - МВД / Фото Reuters

У украинцев для защиты собственных домов в данное время должно быть оружие, сказал глава МВД Денис Монастырский во время телемарафона "Единые новости".

"На самом деле наши граждане получили тест на владение оружием начиная с 24 февраля. Были розданы десятки тысяч единиц оружия в больших городах. Сегодня большинство владельцев оружия находятся на фронте, защищают наше государство в Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях", - рассказал глава МВД.

Относительно урегулирования этого вопроса Денис Монастырский подчеркнул, что сейчас в Раде готовится ко 2-му чтению Закон об обороте гражданского оружия.

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"Мы убеждены, что парламентарии внесут соответствующие изменения во 2-е чтение. Оборот оружия должен быть урегулирован на уровне закона. Моя личная позиция – для защиты собственного дома у украинца должно быть оружие", - сообщил министр.

Как сообщал Главред, ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что является давним сторонником легализации оружия в Украине. Однако он подчеркнул, что у украинцев должно быть право на хранение, а не ношение короткоствольного оружия.

По его словам, это может повысить безопасность граждан, помочь правоохранителям и уменьшить преступность.

Также Резников заявил, что в Украине нужно принять закон о легализации оборота огнестрельного оружия среди населения. Начало полномасштабной войны существенно "либерализовало" процесс получения оружия, но теперь это пора легализовать.

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