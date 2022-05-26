Резников пояснил, для чего необходимо легализировать оборот оружия

Еще до полномасштабной войны в обороте находились миллионы единиц оружия, в частности - незадекларированной.
В Украине нужно принять закон о легализации оборота огнестрельного оружия среди населения. Начало полномасштабной войны существенно "либерализовало" процесс получения оружия, но теперь это пора легализовать, сообщил министр обороны Алексей Резников в Facebook.
Резников напомнил, что еще до полномасштабной войны в обороте находились миллионы единиц оружия, в частности - незадекларированной.
"Когда в Украину вторглись российские оккупанты, десятки тысяч наших граждан, подчеркиваю – десятки тысяч – получили автоматическое оружие для защиты своих домов в максимально "либеральный" стиль... Считаю, что Украине нужна не только либерализация, но и легализация оборота оружия. Упорядочение. Формирование культуры безопасного и ответственного отношения к оружию", - пояснил министр.
По словам главы Минобороны, в Украине нужно развивать сети тиров, стрелковых клубов, чтобы граждане имели возможность научиться пользоваться оружием.
"Бытует довольно распространенная фраза, что оружие делает человека свободным. Я убежден, что оружие должно делать человека в первую очередь ответственным. Свободные и ответственные граждане сделают Украину непреодолимой", - подчеркнул он.
Как сообщал Главред, ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что является давним сторонником легализации оружия в Украине. Однако он подчеркнул, что у украинцев должно быть право на хранение, а не ношение короткоствольного оружия.
По его словам, это может повысить безопасность граждан, помочь правоохранителям и уменьшить преступность.
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