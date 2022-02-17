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"Дополнительный фактор России задуматься": Резников выступил за легализацию оружия в Украине

17 февраля 2022, 13:23
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По словам главы Минобороны, такое решение может повысить безопасность граждан.

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Резников выступил за легализацию оружия в Украине / Пресс-служба КГГА

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что является давним сторонником легализации оружия в Украине. Однако он подчеркнул, что у украинцев должно быть право на хранение, а не ношение короткоствольного оружия.

По его словам, это может повысить безопасность граждан, помочь правоохранителям и уменьшить преступность. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

"Я давний сторонник легализации оружия по нескольким причинам. Как юрист, я считаю, что в принципе должен быть закон, регулирующий оборот оружия, его до сих пор нет. Оружие должно быть легализовано, описано, кто какое огнестрельное оружие должен иметь. Люди должны иметь право на хранение – не ношение – короткого ствола, во многих странах это есть", – подчеркнул Резников.

Легальное хранение оружия также может повлиять на решение России, нападать ли на Украину. Это может заставить Москву задуматься, считает глава Минобороны.

"Когда потенциальные недоброжелатели будут знать, что на руках у украинцев легально находится какое-то количество коротких стволов и другого оружия, это дополнительный фактор задуматься: какая цена будет у этой агрессии", – отметил он.

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Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников назвал ложными утверждения президента РФ Владимира Путина о том, что в зоне проведения ООС на востоке Украины якобы находится 120 тысяч бойцов ВСУ. По его словам, количество украинских войск на Донбассе соизмеримо с количеством оккупационных формирований РФ – около 35 тысяч военных.

Также Резников прокомментировал озвученные в СМИ новые возможные даты вторжения России. Он заявил, что западные СМИ могут иметь каждый свои цели, распространяя информацию о якобы новых датах возможного вторжения, но Украина руководствуется информацией своей разведки.

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новости Украины легализация оружия Алексей Резников
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