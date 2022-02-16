Провокаций со стороны Украины не будет, но на попытки провоцировать нас жестко ответим – Резников

Украина полностью готова обороняться – Резников / пресс-служба КГГА

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина полностью готова обороняться в случае необходимости, однако выступает за мир и решение проблем политико-дипломатическим путем.

Об этом глава Минобороны сказал во время телемарафона национального единства по случаю Дня единения в среду, 16 февраля.

"Все, кто должен защищать Украину, делают свою работу. Все войска, которые должны были бы выйти на позиции для усиления опасных направлений – вышли, все, кто должен был получить боекомплект – получили, техника заправлена, резервы сформированы. Украинская армия полностью готова выполнять свои задачи. Уверен, что разведка врага об этом прекрасно знает", – подчеркнул Резников.

Он отметил, что Украина постоянно находится на связи с партнерами и ежедневно чувтсвует всё больше поддержки с их стороны. Так, Украина уже получила более 2000 тонн современного оружия и боеприпасов в качестве помощи от других государств. По его словам, "средства, о которых мы только мечтали, уже переданы в войска, и наши воины ими уже овладели".

Также Резников отметил, что постоянно находится на связи с министрами обороны других государств.

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"Министерство обороны делает всё, что зависит от нас. Я лично на связи с министрами обороны США, Великобритании, Канады, Турции, Швеции, Дании, Венгрии, Литвы, держу контакт с министром обороны Польши и Германии", – подчеркнул он.

Он добавил, что на четверг, 17 февраля, запланирована виртуальная встреча со всеми министрами обороны стран НАТО, на которой они обсудят текущую ситуацию.

При том, что Украина ежедневно укрепляет свою оборону, она не планирует никаких агрессивных действий, подчеркнул министр обороны. По его словам, Украина выступает за мир.

"Мы стремимся решить все проблемы, вернуть наших людей и наши территории политико-дипломатическим путем. Мы ежедневно укрепляем нашу оборону, но не планируем никаких агрессивных действий – ни на Востоке, ни в отношении Крыма, ни на наших других направлениях. Никаких провокаций со стороны Украины не будет, но на попытки провоцировать нас будет жесткий ответ", – отметил Резников.

Угроза вторжения России в Украину

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина удалось сдержать Российскую Федерацию от дальнейшего обострения ситуации. По его словам, ситуация с безопасностью сейчас остается напряженной, но контролируемой.

Ранее в западных СМИ появилась информация, что вторжение может произойти якобы 16 февраля. Но в США заявили, что не знают даты возможного нападения России на Украину. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга.

И после этого государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что считает "вполне возможным", что Россия осуществит акт агрессии в отношении Украины на этой неделе.

Между тем в Минобороны России заявили о начале возвращения военных с учений в места постоянной дислокации. Речь идет о Западном и Южном округах, граничащих с Украиной.

В Украине с недоверием отреагировали на заявление РФ о частичном отводе войск. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не верит заявлениям РФ и поверит в деэскалацию, когда увидит реальный отвод войск.

Президент США Джо Байден во время обращения из-за ситуации вокруг Украины заявил, что США также еще не проверили информацию и действительно ли Россия отводит часть войск. А в НАТО отметили, что сейчас есть основания для осторожного оптимизма после сигналов из Москвы.

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