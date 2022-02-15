Срочное обращение Байдена по Украине: все подробности

Джо Байден / Reuters

Президент США Джо Байден сегодня выступил с обращением по ситуации в Украине.

В своем обращении Байден заявил, что Вашингтон готов зафиксировать договоренности с Россией по безопасности при их достижении.

"На этих выходных я снова разговаривал с президентом Путиным, чтобы дать понять, что мы готовы продолжить дипломатию на высоком уровне для достижения письменных договоренностей между Россией, США и странами Европы для решения проблем безопасности", - отметил он.

Американский президент призвал в очередной раз своих граждан покинуть Украину.

Джозеф Байден признал, что вторжение российских войск в Украину возможно.

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"Если Россия пойдет вперед, мы с союзниками будем предпринимать меры", – заявил глава Белого дома.

США и НАТО не представляют угрозу России, у них нет ракет в Украине и они не планируют их размещать там.

"Россия сохраняет позиции, которые угрожают Украине. 150 тысяч войск находятся в России и Беларуси на границе с Украиной. Я предлагаю им покинуть занимаемые территории... Если Россия нападет на Украину, это будет выстрелом себе в ногу. Это та война, где мы будем участвовать не по собственной воле. Если это произойдет в ближайшие дни, недели, то потери будут колоссальными. Мировое сообщество заклеймило бы РФ за вторжение. Это была бы рана, которую Россия нанесла бы сама себе", - сказал он.

Если Россия нападет на Украину

Президент Байден предупредил, что если Россия вторгнется в Украину в ближайшие дни или недели, "это будет встречено ошеломляющим международным осуждением".

"Ответственность имеет значение. Если Россия вторгнется в предстоящие дни и недели, человеческие жертвы для Украины будут огромными. И стратегические потери для России также будут огромными. Если Россия нападет на Украину, это будет встречено ошеломляющим международным осуждением. Мир не забудет, что Россия выбрала ненужные смерти и разрушение", - заявил президент США в своем выступлении в Белом доме.

"Вторжение в Украину станет нанесенной самому себе раной. Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры ответят решительно. Запад сплочен и воодушевлен. Сегодня наши союзники по НАТО и альянсы едины и полны решимости, как никогда", - сказал Байден.

Байден отметил, что Россия и США объединились во Второй мировой войне, назвав ее "войной по необходимости", и отметил различие с нынешним положением дел.

"Если Россия нападет на Украину, это будет война по выбору или война без причины. Я говорю это не для того, чтобы спровоцировать, а чтобы говорить правду, потому что правда имеет значение. Ответственность имеет значение", - сказал Байден.

Отвод войск России

"Министр обороны России сегодня сообщил, что некоторые воинские части покидают свои позиции вблизи Украины. Это было бы хорошо, но мы еще не проверили это", - сказал Байден.

Санкции против России

Байден призвал весь мир сопротивляться агрессии. Он пообещал, что в случае вторжения его страна готова ввести санкции в сфере экспортного контроля и финансов и они будут мощнее, чем в 2014 году после оккупации Крыма.

"Трубопровод Nord Stream-2 не будет запущен", - сказал Байден.

Военные США в Украине

Байден подчеркнул, что США не собираются отправлять военных в Украину, но будут поставлять вооружение. Он попросил своих граждан покинуть Украину, пока не стало хуже.

"США будут защищать каждый дюйм стран-членов НАТО. Здесь также продолжатся военные учения", - добавил президент.

Читайте такжеВ Белом доме официально заявили, что визит Байдена в Украину пока не планируется

Возможное вторжение России в Украину

Издание Spiegel сообщило со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных, что нападение России на Украину может произойти в ближайшую среду, 16 февраля.

Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан также заявил, что Российская Федерация может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпийских игр в Пекине — нападение может произойти до 20 февраля.

Президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами стран ЕС и НАТО также назвал предполагаемой датой вторжения России в Украину 16 февраля.

С позицией президента США не согласился Брюссель и Лондон. Как пишет Politico, представитель Великобритании сказал, что у них "иная интерпретация" разведданных на 16 февраля и, в общем, в Европе "другая картина" происходящего.

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