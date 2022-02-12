УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Ракетные атаки и оккупация Киева: в Белом доме раскрыли сценарий вторжения России в Украину

12 февраля 2022, 09:24
Прослушать новость
Остановить

Атака России на украинские города может начаться "в любой момент", заявил советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

Салливан, вторжение
Вероятнее всего, РФ начнет с воздушных бомбардировок и ракетных атак, считает Салливан / Коллаж Reuters

Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Российская Федерация может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпийских игр в Пекине — нападение может произойти до 20 февраля.

Он сказал на брифинге в пятницу, 11 февраля, что атака России на украинские города может начаться "в любой момент".

"Мы находимся в таком периоде, когда вторжение России может начаться в любой момент, если Владимир Путин примет такое решение. Я не могу комментировать детали нашей разведывательной информации. Но я хочу быть ясным, это может начаться во время Олимпиады, несмотря на предположения о том, что это произойдет после нее", — сказал Салливан.

Советник Байдена по нацбезопасности предположил, что, вероятнее всего, Россия начнет с воздушных бомбардировок и ракетных атак. Салливан утверждает, что операция России против Украины может предусматривать захват ряда крупных городов, в том числе Киева.

Салливан добавил, что Россия не приняла окончательное решение о вторжении в Украину.

Реклама

"Мы пока не получали каких-либо данных, говорящих о том, что [Путиным] принято окончательное решение, что был отдан приказ [о вторжении в Украину]", — сказал он.

Вторжение России в Украину

Издание Spiegel сообщило со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных, что нападение России на Украину может произойти в ближайшую среду, 16 февраля.

11 февраля издание The Guardian писало, что президент США Джо Байден поделился своими догадками по поводу вероятного вторжения России в Украину с другими лидерами НАТО и ЕС. США считают, что Владимир Путин решил атаковать Украину в ближайшие несколько дней.

8 февраля резидент США Джо Байден заявлял, что хозяин Кремля Владимир Путин до сих пор не принял решение относительно вторжения в Украину. При этом глава Белого дома уточнил, что предупредил Путина о последствиях для экономики РФ, если он такое решение все же примет.

5 февраля издание New York Times опубликовало статью, в которой говорилось о том, что российские военные проходят последние этапы подготовки и находятся "в полной боевой готовности" для полномасштабного вторжения в Украину.

Тем временем немецкое издание Bild опубликовало план возможного вторжения России в Украину, согласно которому Кремль якобы планирует создать марионеточное правительство в стране, а впоследствии провести общенациональный референдум о присоединении к России.

Читайте также:

viber
новости США Олимпийские игры вторжение России военное вторжение новости Украины и мира
Сейчас вы просматриваете новость «Ракетные атаки и оккупация Киева: в Белом доме раскрыли сценарий вторжения России в Украину». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Невероятная денежная удача и благополучие: 4 знака станут любимчиками фортуны в год ТиграНевероятная денежная удача и благополучие: 4 знака станут любимчиками фортуны в год Тигра Весна уже близко: украинцев ждет самый теплый день февраляВесна уже близко: украинцев ждет самый теплый день февраля Как сейчас выглядит экс-солистка группы Браво - 59-летняя певица Жанна АгузароваКак сейчас выглядит экс-солистка группы Браво - 59-летняя певица Жанна Агузарова Дмитрий Комаров рассказал о завершении съемок в одном из самых опасных мест планетыДмитрий Комаров рассказал о завершении съемок в одном из самых опасных мест планеты В моду на 2022 год вошла головокружительная стрижка чоппи боб, которая дарит чувство свободыВ моду на 2022 год вошла головокружительная стрижка чоппи боб, которая дарит чувство свободы
09:43

Вторжение России в Украину 16 февраля: в ЕС и Британии не согласились с прогнозом Байдена - Politico

09:30

Как сейчас выглядит единственный сын Жанны Фриске - 8-летний Платон

09:24

Ракетные атаки и оккупация Киева: в Белом доме раскрыли сценарий вторжения России в Украину

08:57

Скоро запахнет весной: украинцам дали неожиданный прогноз погоды на мартВидео

08:26

Коронавирус в Украине 12 февраля: за сутки выявили более 38 тысяч новых больных

Реклама
08:01

Гороскоп на сегодня, 12 февраля 2022: Львам – обман, Скорпионам – проверка на прочность, Козерогам – врагиВидео

07:49

Ближайшая среда: ЦРУ назвало вероятную дату нападения России на Украину – SpiegelВидео

07:45

Глобальная страшилка, или Почему не утихают разговоры о мировой войнемнение

07:22

Угроза вторжения России в Украину: Кулеба заявил, что пакет тяжелых санкций от ЕС уже готовВидео

07:10

Катя Осадчая показала крепкую грудь и пресс в платье с пикантным вырезом

06:29

Что означает отсутствие прогресса в нормандском форматемнение

06:01

6 незаменимых вещей, которые позволят выглядеть модно весной 2022

05:28

Украинцев ждут холодные дни и сильный ветер: синоптик предрекла нестабильную весну

05:01

Дороже на 35%: в Украине взлетят цены на хлебВидео

04:45

Может загореться: что можно, а что нельзя нагревать в микроволновке

04:18

Лунный гороскоп на неделю 14-20 февраля: Близнецам – незапланированные траты, Скорпионам – долги, Стрельцам - удачаВидео

03:47

Заколол отверткой, обезглавил и закопал: выяснились подробности жуткого убийства

03:15

Ученые назвали самый лучший хлеб для похудения

02:49

Как завоевать доверие ребенка: 10 ключевых правил, о которых все забывают

02:13

Есть ли "суперпродукты", которые могут укрепить иммунитет - ответ ученых

Реклама
02:04

Даша Астафьева засветила возбужденные соски в горячем бикини

01:46

Какие продукты могут помочь в похудении - ответ терапевта

01:14

Собака нарисовала картин на 20 тысяч долларов

00:51

Приметы на 12 февраля: что нельзя делать в день Трех Святых и как не попасть в бедуВидео

11 февраля, пятница
23:53

Зеленский ввел в действие санкции против телеканала Наш, который прекратил вещание

23:20

"Информационная атака": в МИД РФ отреагировали на новости о вторжении в Украину

22:59

Белый дом сообщил о новом разговоре Байдена с Путиным: в Кремле назвали дату

22:35

Сюрпризы "Украинской песни года": премьера первой за 20 лет песни Сердючки на украинском и Тина Кароль в роли ведущей актуально

22:33

США снова отправят в Польшу войска, чтобы "успокоить" союзников по НАТОВидео

22:25

Байден заявил, что Путин принял решение о вторжении в Украину, уже известна дата - The GuardianВидео

22:18

США призвали американцев покинуть Украину в течении 48 часовВидео

22:08

Сразу восемь стран призвало своих граждан покинуть Украину на фоне угрозы вторжения РоссииВидео

21:49

Без угля, зерна и с миллиардными убытками: чем грозит экономике Украины блокада портовмнение

21:39

Россия может напасть на Украину во время Олимпиады - СелливанВидео

21:23

"Не было сил терпеть": на Одещине многодетная мать топором зарубала мужа-тирана

21:16

"Медики ничего не сделали": на Закарпатье скончалась беременная, мать винит врачейВидео

21:05

"Круги наматывал неподалеку": в ДТП с кортежем Ярославского нашли несостыковкуВидео

20:53

"Есть другие пути поставок": Данилов высказался об эмбарго от Лукашенко

20:23

Зеркальная дата 22.02.2022: что делать в этот день, чтобы привлечь удачу и как загадать желаниеВидео

19:57

Убил отверткой, а обезглавленное тело закопал: свекор расправился с бывшей невесткой на Харьковщине

Реклама
19:56

Израиль срочно вывозит семьи дипломатов из КиеваВидео

19:26

Санкции, тероборона и блокада морей: итоги заседания СНБО в ХарьковеВидео

19:19

СНБО ввел санкции против телеканала Наш

19:07

Камалия развела на деньги своего стилиста: мать певицы прокомментировала скандал

18:56

В Минцифре признались, почему реестры МВД до 2015 года велись на "языке агрессора"

18:42

В планы программы президента Зеленского "Большая стройка" на 2022 год включили 715 объектов

18:40

Названы новые ведущие 2 сезона шоу Липсинк батл на канале 1+1Видео

18:27

Россия заверила Британию, что "не намерена вторгаться в Украину"

18:27

Модный френч маникюр 2022 с потрясающим омолаживающим эффектомФото

18:24

Государство поможет медучреждениям, которые не в состоянии платить врачам повышенную зарплату - ОП

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять