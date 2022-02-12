Ракетные атаки и оккупация Киева: в Белом доме раскрыли сценарий вторжения России в Украину

Атака России на украинские города может начаться "в любой момент", заявил советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.
Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Российская Федерация может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпийских игр в Пекине — нападение может произойти до 20 февраля.
Он сказал на брифинге в пятницу, 11 февраля, что атака России на украинские города может начаться "в любой момент".
"Мы находимся в таком периоде, когда вторжение России может начаться в любой момент, если Владимир Путин примет такое решение. Я не могу комментировать детали нашей разведывательной информации. Но я хочу быть ясным, это может начаться во время Олимпиады, несмотря на предположения о том, что это произойдет после нее", — сказал Салливан.
Советник Байдена по нацбезопасности предположил, что, вероятнее всего, Россия начнет с воздушных бомбардировок и ракетных атак. Салливан утверждает, что операция России против Украины может предусматривать захват ряда крупных городов, в том числе Киева.
Салливан добавил, что Россия не приняла окончательное решение о вторжении в Украину.
"Мы пока не получали каких-либо данных, говорящих о том, что [Путиным] принято окончательное решение, что был отдан приказ [о вторжении в Украину]", — сказал он.
Вторжение России в Украину
Издание Spiegel сообщило со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных, что нападение России на Украину может произойти в ближайшую среду, 16 февраля.
11 февраля издание The Guardian писало, что президент США Джо Байден поделился своими догадками по поводу вероятного вторжения России в Украину с другими лидерами НАТО и ЕС. США считают, что Владимир Путин решил атаковать Украину в ближайшие несколько дней.
8 февраля резидент США Джо Байден заявлял, что хозяин Кремля Владимир Путин до сих пор не принял решение относительно вторжения в Украину. При этом глава Белого дома уточнил, что предупредил Путина о последствиях для экономики РФ, если он такое решение все же примет.
5 февраля издание New York Times опубликовало статью, в которой говорилось о том, что российские военные проходят последние этапы подготовки и находятся "в полной боевой готовности" для полномасштабного вторжения в Украину.
Тем временем немецкое издание Bild опубликовало план возможного вторжения России в Украину, согласно которому Кремль якобы планирует создать марионеточное правительство в стране, а впоследствии провести общенациональный референдум о присоединении к России.
Читайте также:
- "Тир в поле": российские танки застряли в грязи под Ростовом
- РФ стягивает войска к границам Украины: появились новые снимки из Беларуси и аннексированного Крыма
- Угроза вторжения России в Украину: Кулеба заявил, что пакет тяжелых санкций от ЕС уже готов
- Сразу восемь стран призвало своих граждан покинуть Украину на фоне угрозы вторжения России