Ракетные атаки и оккупация Киева: в Белом доме раскрыли сценарий вторжения России в Украину

Вероятнее всего, РФ начнет с воздушных бомбардировок и ракетных атак, считает Салливан / Коллаж Reuters

Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Российская Федерация может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпийских игр в Пекине — нападение может произойти до 20 февраля.

Он сказал на брифинге в пятницу, 11 февраля, что атака России на украинские города может начаться "в любой момент".

"Мы находимся в таком периоде, когда вторжение России может начаться в любой момент, если Владимир Путин примет такое решение. Я не могу комментировать детали нашей разведывательной информации. Но я хочу быть ясным, это может начаться во время Олимпиады, несмотря на предположения о том, что это произойдет после нее", — сказал Салливан.

Советник Байдена по нацбезопасности предположил, что, вероятнее всего, Россия начнет с воздушных бомбардировок и ракетных атак. Салливан утверждает, что операция России против Украины может предусматривать захват ряда крупных городов, в том числе Киева.

Салливан добавил, что Россия не приняла окончательное решение о вторжении в Украину.

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"Мы пока не получали каких-либо данных, говорящих о том, что [Путиным] принято окончательное решение, что был отдан приказ [о вторжении в Украину]", — сказал он.

Вторжение России в Украину

Издание Spiegel сообщило со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных, что нападение России на Украину может произойти в ближайшую среду, 16 февраля.

11 февраля издание The Guardian писало, что президент США Джо Байден поделился своими догадками по поводу вероятного вторжения России в Украину с другими лидерами НАТО и ЕС. США считают, что Владимир Путин решил атаковать Украину в ближайшие несколько дней.

8 февраля резидент США Джо Байден заявлял, что хозяин Кремля Владимир Путин до сих пор не принял решение относительно вторжения в Украину. При этом глава Белого дома уточнил, что предупредил Путина о последствиях для экономики РФ, если он такое решение все же примет.

5 февраля издание New York Times опубликовало статью, в которой говорилось о том, что российские военные проходят последние этапы подготовки и находятся "в полной боевой готовности" для полномасштабного вторжения в Украину.

Тем временем немецкое издание Bild опубликовало план возможного вторжения России в Украину, согласно которому Кремль якобы планирует создать марионеточное правительство в стране, а впоследствии провести общенациональный референдум о присоединении к России.

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