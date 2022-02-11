Байден заявил, что Путин принял решение о вторжении в Украину, уже известна дата - The Guardian

Путин якобы назначил дату вторжения в Украину / Reuters

Президент США Джо Байден поделился своими догадками по поводу вероятного вторжения России в Украину с другими лидерами НАТО и ЕС.

США считают, что Владимир Путин решил атаковать Украину в ближайшие несколько дней, пишет The Guardian.

Соответствующее обращение американского президента к союзникам последовало за совещанием оперативного штаба в Белом доме. В ходе этих переговоров обсуждались последние разведывательные данные о наращивании российского военного могущества и взглядах Путина.

"Возможны несколько сценариев вторжения, но преобладает мнение, что любое военное вмешательство по приказу Путина будет направлено на изменение режима в Киеве. Это может привести к молниеносной атаке, направленной на оцепление Киева, с намерением вызвать крах правительства президента Зеленского и попытаться установить пророссийский режим без боевых действий в городах", – пишет СМИ.

Читайте такжеКиеву грозит свержение правительства - СтолтенбергТакже указано, что если российская атака на Украину продолжится, она, вероятно, начнется с воздушных бомбардировок и ракетных ударов, которые, очевидно, могут привести к гибели мирных жителей независимо от их национальности. Последующее наземное вторжение может повлечь за собой натиск массивных сил практически без предупреждения. Коммуникации для организации отъезда могут быть прерваны, а коммерческий транзит остановлен.

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Читайте такжеЗеленский призвал власти разных уровней помочь в формировании сил территориальной обороныМежду тем, это не единое СМИ, которое в пятницу, 11 февраля, обнародовало подобную информацию.

Bloomberg со ссылкой на неких официальных лиц США пишет, что российское вторжение на территорию Украины начнется 15 февраля.

Причем указано, что атаковать РФ будет якобы с операции под "ложным флагом" на Донбассе или с атаки на Киев.

Возможное вторжение России в Украину

8 февраля резидент США Джо Байден заявил, что хозяин Кремля Владимир Путин до сих пор не принял решение относительно вторжения в Украину. При этом глава Белого дома уточнил, что предупредил Путина о последствиях для экономики РФ, если он такое решение все же примет.

Ранее издание New York Times опубликовало статью, в которой говорилось о том, что российские военные проходят последние этапы подготовки и находятся "в полной боевой готовности" для полномасштабного вторжения в Украину.

Тем временем немецкое издание Bild опубликовало план возможного вторжения России в Украину, согласно которому Кремль якобы планирует создать марионеточное правительство в стране, а впоследствии провести общенациональный референдум о присоединении к России.

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