Россия вскоре будет полностью готова начать вторжение в Украину - New York Times

По информации издания, вдоль всей российско-украинской границы идут приготовления к войне.
Российские военные проходят последние этапы подготовки и находятся "в полной боевой готовности" для полномасштабного вторжения в Украину.
Такую информацию обнародовало издание New York Times. Ссылаясь на источник в руководстве украинской армии, издание сообщает, что особое беспокойство вызывает ситуация в оккупированном Крыму. Сообщается, что в последние две недели на полуостров были переброшены более 10 тысяч военных, включая командование.
В статье говорится, что вместе с силами, которые сосредоточены на границе и в ОРДЛО, Россия вскоре будет полностью готова начать вторжение. Также публикуются новые снимки, которые показывают скопление войск в Крыму.
Отмечается, что вдоль всей российско-украинской границы идут приготовления к войне. Здесь уже сосредоточены мобильные госпитали, средства связи и электроника для создания помех в связи украинской армии.
Ранее появилось больше свидетельств наращивания российской военной техники вокруг границ Украины. В частности, новые спутниковые снимки, опубликованные американской корпорацией Maxar Technologies, демонстрируют дальнейшее расширение военного присутствия РФ в Беларуси, аннексированном Крыму и на западе России.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что у России есть план "молниеносной войны на территории Украины". Такое высказывание он озвучил на основании данных разведки.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что усиление сотрудничества Украины с международными партнерами свидетельствует о проигрыше позиции России, направленной на запугивание.
Американское информагентство Bloomberg вечером в пятницу, 4 февраля, ошибочно обнародовало объявление о вторжении России в Украину. Новость с громким заголовком "Russia Invades Ukraine" ("Россия вторглась в Украину") вышла в 23:00 по киевскому времени. Вскоре это сообщение издание удалило и опубликовало заявление с извинениями.
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