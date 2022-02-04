"Нападение Украины" и сценарий военного вторжения России: в Британии заявили о новых планах Москвы

Россия пытается создать предлог для нападения на Украину - спикер британского премьера Джонсона / Reuters

У британского правительства есть "высокая уверенность" в том, что Москва пытается создать повод для организации военного вторжения на территорию Украины. Речь идет о сценарии, связанном с обвинением Украины в нападении. Об этом заявил спикер премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Как сообщает Reuters, официальный Лондон не готов комментировать данные американской разведки о новом сценарии по военной операции России против Украины, однако британцы считают, что Москва действительно ищет предлог для того, чтобы оправдать военную атаку против украинского государства.

Читайте такжеВоенное вторжение в Украину обернется большой войной в Европе: Зеленский обратился к России"Я не могу комментировать конкретные разведданные, но у нас есть высокая уверенность, что Россия планирует создать предлог, обвинив Украину в нападении, чтобы оправдать вторжение России в Украину", - подчеркнул пресс-секретарь Джонсона.

Угроза военного вторжение России в Украину

Американское издание The Washington Post и журналисты New York Times со ссылкой на официальные лица США сообщили, что американская разведка располагает данными о новом сценарии России по военному вторжению в Украину. Согласно сведениям прессы, Москва намерена использовать фейковые видеоматериалы с, дескать, "нападением украинцев" на русскоязычных на востоке Украины, либо на российской территории.

В Агентстве национальной безопасности Штатов подтвердили эту информацию. Указывается, что, согласно сценарию, в ложном видео планируют задействовать актеров.

Спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя информацию о новых планах России по военному вторжению в Украину, сказал, что подобные сведения уже появлялись, однако "так ничего и не происходило".

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