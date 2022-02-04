Волкер объяснил, почему Путин медлит с вторжением в Украину

Курт Волкер назвал два условия возможного вторжения РФ в Украину / Reuters

Экс-представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер назвал два условия вторжения России в Украину.

В интервью телеканалу "Украина 24" он отметил, что пока не понятно, какие намерения у президента Владимира Путина.

"Риск вторжения нужно поделить на 2 части: возможность и намерения. Возможность есть, Россия нарастила очень большую силу и в Украине, и вокруг нее. Поэтому конечно вторжение возможно, но какие намерения у Путина? Это непонятно — имеет ли он намерение использовать военные силы или использовать их в дипломатическом смысле. Я думаю, он выжидает и хочет посмотреть, какие уступки ему предложат или не предложат, и будет ли поддержка Украины", - отметил Волкер.

Также он отметил, что сейчас мир поддерживает Украину.

Читайте такжеФейковые "атаки ВСУ" и провокации Москвы: в США объявили новый сценарий вторжения России в Украину"Путин должен брать это во внимание. В то же время он видит, что стоимость вторжения в Украину будет огромная, это будет дорого стоить России, и она не сможет отрицать, что ведет боевые действия, как это было на Донбассе", — отметил он.

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Волкер подчеркнул, что риск нападения все равно остается.

"Россияне наращивают военную мощь, они представляют угрозу. А когда наращивание происходит, когда-то силы могут быть использованы", — сказал он.

Напомним, ранее журналисты CNN со ссылкой на Министерство обороны Украины опубликовали статью, в которой говорилось о том, что у украинских границ уже более 127 000 российских военных. В ведомстве не исключили сценария ракетных ударов России по стратегическим объектам.

Спикер Кремля Дмитрий Песков сделал заявление, согласно которому передислокация войск в приграничные с Украиной территории связана с напряженной ситуацией в регионе и действиями НАТО. Москва считает свои маневры "мерами предосторожности".