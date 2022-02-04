УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

У Путина есть пять вариантов, кроме прямой атаки на Украину - CNN

4 февраля 2022, 10:04

Как пишет авторитетный аналитик американского телеканала CNN Ник Уолш, у Путина и его кремлевского окружения есть как минимум пять вариантов насчет Украины

Владимир Путин
Владимир Путин / Reuters

У Владимира Путина может быть и другой план действий по поводу Украины ‒ помимо широкомасштабного военного вторжения. Об этом в своей статье пишет аналитик CNN по международной безопасности Ник Пейтон Уолш.

Он обозначил пять возможных вариантов, которые не предполагают прямого российского вторжения в Россию

1. Ничего не произойдет.

Окружение Путина, предполагает автор, убеждает его ‒ Кремль должен предпринимать любые шаги для того, чтобы не выглядеть слабым. В то же время есть вариант, что советники могут убедить Путина, что отсутствие действий – единственное тактически мудрое и геополитически сильное решение.

2. Нечто совершенное иное.

Реклама

Действия Путина могут быть абсолютно непредсказуемыми. Уолш пишет, что президент РФ неоднократно бросал вызов ожиданиям и прогнозам – вторгся в Чечню, арестовал олигарха Михаила Ходорковского, оккупировал украинский полуостров Крым, отправил войска в Сирию.

"У Путина есть много вариантов, как оставить свой след, не вторгаясь в соседей, но его способность удивлять известна давно", – говорится в статье.

3. Обновление Минского переговорного процесса.

Минский процесс, в рамках которого европейские страны, стремятся к постоянному урегулированию ситуации, может получить новую жизнь.

"Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский могут даже кратко пообщаться. Но внутри страны каждой из сторон трудно уступить. Москва не может этого сделать ни идеологически, ни практически: марионетки Кремля на Донбассе слишком укоренились, как и их риторика о правах на землю", – пишет Уолш.

4. Кремль признает независимость группировок террористов "Л/ДНР".

Признание террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" Владимир Путин мог бы назвать "миротворческой миссией для защиты от украинских войск".

"Однако на самом деле это проигрышная ситуация для Кремля. Это может обеспечить краткий момент самоутверждения, но может привести к разрушительным санкциям со стороны США и означать, что экономический беспорядок двух анклавов полностью принадлежит Москве", – говорит Уолш.

5. Оставить многотысячный войсковый контингент в Беларуси.

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что в настоящее время в Беларуси находится 5 тысяч военнослужащих России, а к началу февраля их может быть до 30 тысяч человек. Совместные учения российских и белорусских войск могут просто сойти на нет, если Путин решит оставить часть или все эти силы на месте, подытожил Уолш.

Читайте такжеФейковые "атаки ВСУ" и провокации Москвы: в США объявили новый сценарий вторжения России в Украину

Угроза военного вторжения России в Украину

В Белом доме в январе со ссылкой на разведку США заявляли, что Россия может пойти на провокацию на Донбассе за несколько недель до военного вторжения на территорию Украины. Как утверждали американцы, речь идет о нападении на боевиков "ЛДНР" "под чужим флагом".

Журналисты CNN со ссылкой на Министерство обороны Украины опубликовали статью, в которой говорилось о том, что у украинских границ уже более 127 000 российских военных. В ведомстве не исключили сценария ракетных ударов России по стратегическим объектам.

Спикер Кремля Дмитрий Песков сделал заявление, согласно которому передислокация войск в приграничные с Украиной территории связана с напряженной ситуацией в регионе и действиями НАТО. Москва считает свои маневры "мерами предосторожности".

Президент США Джо Байден предупредил главу РФ Владимира Путина о небывалых санкциях против Москвы в случае новой военной атаки на Украину. Российским финансовым учреждениям могут запретить работать с долларом.

viber
Сейчас вы просматриваете новость «У Путина есть пять вариантов, кроме прямой атаки на Украину - CNN». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Лунный гороскоп на неделю 31 января – 6 февраля: Ракам – обман, Львам – перемены в жизни, Стрельцам – долгиЛунный гороскоп на неделю 31 января – 6 февраля: Ракам – обман, Львам – перемены в жизни, Стрельцам – долги Гороскоп на сегодня, 2 февраля 2022: Львам – деньги, Весам – сплетни, Водолеям – вещие сныГороскоп на сегодня, 2 февраля 2022: Львам – деньги, Весам – сплетни, Водолеям – вещие сны Как изменилась Анастасия Заворотнюк из-за рака: первое фото актрисы за три годаКак изменилась Анастасия Заворотнюк из-за рака: первое фото актрисы за три года Рианна беременна первенцем - первые фотоРианна беременна первенцем - первые фото День ангела в феврале 2022 по церковному календарю – кто отмечает имениныДень ангела в феврале 2022 по церковному календарю – кто отмечает именины
10:31

YouTube заблокировал каналы группировок "ЛНР" и "ДНР"

10:30

Youtube удалил каналы Перший незалежний и UkrLive, но они уже создали новые аккаунты

10:29

Любовный гороскоп на неделю 7-13 февраля: Ракам – большая ссора, Весам – соперники, Девам - счастье в любвиВидео

10:26

Минские соглашения на условиях РФ не могут быть выполнены - Кулеба

10:04

У Путина есть пять вариантов, кроме прямой атаки на Украину - CNN

Реклама
09:56

Иммунитет "падает", СПИД развивается быстрее: обнаружен новый высоковирулентный штамм ВИЧ

09:53

Как снять гель-лак в домашних условиях: 3 эффективных способа

09:21

Почему Белый дом сменил панику на милостьмнение

09:06

Макрон приедет в Киев на встречу с Зеленским, за день до этого - поговорит с ПутинымВидео

08:40

В ВОЗ спрогнозировали, когда в Европе наступит "прочный мир" с COVID-19

08:20

Новый антирекорд COVID-19 за все время пандемии: за сутки в Украине более 43 тыс. больных

08:18

Гороскоп на завтра, 4 февраля 2022: Стрельцам – счастливый случай, Рыбам – исполнение желанийВидео

08:10

Приметы на 5 февраля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

07:53

Весна в Украину придет внезапно - климатолог

07:12

Астролог предсказал кардинальные перемены в феврале-2022 трем знакам зодиака

07:11

Крым не вернет ни один президент России - СобчакВидео

06:43

Военной угрозы для Украины со стороны России сейчас нет - главнокомандующий ВСУВидео

06:29

Дырка от бублика, или Что получит Украина после подписания ЗСТ с Турциеймнение

06:27

Украинские волейболистки "разорвали" TikTok зажигательным танцемВидео

05:41

Дерево любви: почему оно обязательно должно быть в каждом доме

Реклама
05:40

Идеальные гренки из лаваша за 5 минут: восхитительное удовольствиеВидео

04:13

Британо-бразильская модель сверкнула огромными искусственными "мячиками" в облегающем наряде

04:01

Финансовый гороскоп на неделю 7-13 февраля: Львам – интриги недругов, Девам – большой куш, Рыбам - кражаВидео

03:35

Билеты на поезд за ковидную тысячу: что делать, если денег на покупку не хватает

03:01

Специи - на страже здоровья цветов: как приготовить дешевое и действенное удобрение домаВидео

02:08

Ученые рассказали, существует ли природное средство от похмелья

02:04

"Хочется облизать и съесть": Алина Гросу показала грудь в образе развратной Барби

01:50

Принесет бедность и заберет удачу: три вещи, которые нельзя делать с иголкой в домеВидео

00:51

Приметы на 4 февраля: что нельзя делать в день Тимофея и как не попасть в бедуВидео

03 февраля, четверг
23:59

Похолодание и снегопады: в Украине ударят морозыВидео

23:41

"На сегодня это невозможно": Данилов высказался о военном возвращении КрымаВидео

23:23

Названы три продукта, которые каждый день едят долгожителиВидео

22:53

Зеленский и Макрон провели второй разговор за неделю: все подробностиВидео

22:40

"Берегут мышей и ежиков": в Укрзализныци оправдались за кошение заснеженных ЖД путейВидео

22:17

"Мы братские народы": украинский олимпиец вляпался в скандалВидео

21:50

"Дело приобретает гиперскандальный оборот": Артемий Рябчук отказался от всех своих показанийВидео

21:44

Украина объявила о запуске формата по безопасности с НАТО и Евросоюзом

21:22

"А зачем такие трусики?": Лорак разделась под пальмой, вызвав недоумение поклонников

21:22

У Путина ответили США на подготовку вторжения в УкраинуВидео

21:06

Турция отказалась заморозить продажу оружия УкраинеВидео

Реклама
20:56

На опережение: в США готовы ввести сокрушительные санкции против РФВидео

20:37

И повод не нужен: названы 3 невыносимых скандалиста гороскопаВидео

20:23

Фейковые "атаки ВСУ" и провокации Москвы: в США объявили новый сценарий вторжения России в Украину

20:19

Война с Путиным за мир в Украине: сегодня стартует новый сезон Право на властьВидео

20:12

Украинцы назвали зарплату для комфортной жизни: самые большие "запросы" у киевлян

20:07

Медикам в Украине подняли зарплаты: кто получил деньги в первую очередьВидео

20:00

В Сети появился трейлер новой романтической комедии с Ксенией МишинойВидео

19:41

Книги могут подорожать на 30%, остановится печать учебников: производители заявили о дефиците бумагиВидео

19:38

Вторая попытка: почему Украина и Польша снова взялись строить газопроводмнение

19:19

Оля Полякова рассказала, есть ли шанс у ее дочери Маши стать участницей Голосу країни

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять