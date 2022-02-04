У Путина есть пять вариантов, кроме прямой атаки на Украину - CNN

Владимир Путин / Reuters

У Владимира Путина может быть и другой план действий по поводу Украины ‒ помимо широкомасштабного военного вторжения. Об этом в своей статье пишет аналитик CNN по международной безопасности Ник Пейтон Уолш.

Он обозначил пять возможных вариантов, которые не предполагают прямого российского вторжения в Россию

1. Ничего не произойдет.

Окружение Путина, предполагает автор, убеждает его ‒ Кремль должен предпринимать любые шаги для того, чтобы не выглядеть слабым. В то же время есть вариант, что советники могут убедить Путина, что отсутствие действий – единственное тактически мудрое и геополитически сильное решение.

2. Нечто совершенное иное.

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Действия Путина могут быть абсолютно непредсказуемыми. Уолш пишет, что президент РФ неоднократно бросал вызов ожиданиям и прогнозам – вторгся в Чечню, арестовал олигарха Михаила Ходорковского, оккупировал украинский полуостров Крым, отправил войска в Сирию.

"У Путина есть много вариантов, как оставить свой след, не вторгаясь в соседей, но его способность удивлять известна давно", – говорится в статье.

3. Обновление Минского переговорного процесса.

Минский процесс, в рамках которого европейские страны, стремятся к постоянному урегулированию ситуации, может получить новую жизнь.

"Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский могут даже кратко пообщаться. Но внутри страны каждой из сторон трудно уступить. Москва не может этого сделать ни идеологически, ни практически: марионетки Кремля на Донбассе слишком укоренились, как и их риторика о правах на землю", – пишет Уолш.

4. Кремль признает независимость группировок террористов "Л/ДНР".

Признание террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" Владимир Путин мог бы назвать "миротворческой миссией для защиты от украинских войск".

"Однако на самом деле это проигрышная ситуация для Кремля. Это может обеспечить краткий момент самоутверждения, но может привести к разрушительным санкциям со стороны США и означать, что экономический беспорядок двух анклавов полностью принадлежит Москве", – говорит Уолш.

5. Оставить многотысячный войсковый контингент в Беларуси.

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что в настоящее время в Беларуси находится 5 тысяч военнослужащих России, а к началу февраля их может быть до 30 тысяч человек. Совместные учения российских и белорусских войск могут просто сойти на нет, если Путин решит оставить часть или все эти силы на месте, подытожил Уолш.

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Угроза военного вторжения России в Украину

В Белом доме в январе со ссылкой на разведку США заявляли, что Россия может пойти на провокацию на Донбассе за несколько недель до военного вторжения на территорию Украины. Как утверждали американцы, речь идет о нападении на боевиков "ЛДНР" "под чужим флагом".

Журналисты CNN со ссылкой на Министерство обороны Украины опубликовали статью, в которой говорилось о том, что у украинских границ уже более 127 000 российских военных. В ведомстве не исключили сценария ракетных ударов России по стратегическим объектам.

Спикер Кремля Дмитрий Песков сделал заявление, согласно которому передислокация войск в приграничные с Украиной территории связана с напряженной ситуацией в регионе и действиями НАТО. Москва считает свои маневры "мерами предосторожности".

Президент США Джо Байден предупредил главу РФ Владимира Путина о небывалых санкциях против Москвы в случае новой военной атаки на Украину. Российским финансовым учреждениям могут запретить работать с долларом.