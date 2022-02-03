Фейковые "атаки ВСУ" и провокации Москвы: в США объявили новый сценарий вторжения России в Украину

Россия готовит новую провокацию с целью нападения на Украину - New York Times и Washington Post / Reuters

В США утверждают, что они располагают доказательствами, согласно которым Россия разработала новый план по военному вторжению на территорию Украины, а его реализацию уже одобрили на высоком уровне. Американская разведка узнала, что россияне собираются использовать фейковые видеоматериалы с якобы "нападением украинцев" на русскоязычных на востоке Украины, либо на территории РФ.

По данным источников изданий New York Times и Washington Post, Вашингтон уже получил сведения от разведки о том, что в Москве на самом высоком уровне уже утвердили предлог для военного вторжения на территорию Украины.

Читайте такжеТанки "на улицах" Киева, угроза РФ, цинизм Лаврова и СП-2: главные заявления Зеленского западным СМИСобеседники изданий говорят, что РФ планирует использовать ненастоящее видео "атаки украинских военных" либо на территорию российского государства, либо на русскоязычных на востоке Украины.

Как утверждают журналисты со ссылкой на официальные лица в США, Россия собиралась использовать видео с целью обвинения Украины в "геноциде" людей, которые говорят на русском языке. Кадры планировали опубликовать с целью возмущения для оправдания российского нападения на украинское государство, или чтобы главари боевиков "ЛДНР" на Донбассе призвали Москву вмешаться в ситуацию.

Подчеркивается, что сами источники СМИ не предоставили каких-либо конкретных доказательств наличия у России такого плана и анонсировали раскрытие деталей администрацией Байдена 3 февраля.

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Угроза военного вторжения России в Украину

В Белом доме в январе со ссылкой на разведку США заявляли, что Россия может пойти на провокацию на Донбассе за несколько недель до военного вторжения на территорию Украины. Как утверждали американцы, речь идет о нападении на боевиков "ЛДНР" "под чужим флагом".

Журналисты CNN со ссылкой на Министерство обороны Украины опубликовали статью, в которой говорилось о том, что у украинских границ уже более 127 000 российских военных. В ведомстве не исключили сценария ракетных ударов России по стратегическим объектам.

Спикер Кремля Дмитрий Песков сделал заявление, согласно которому передислокация войск в приграничные с Украиной территории связана с напряженной ситуацией в регионе и действиями НАТО. Москва считает свои маневры "мерами предосторожности".

Президент США Джо Байден предупредил главу РФ Владимира Путина о небывалых санкциях против Москвы в случае новой военной атаки на Украину. Российским финансовым учреждениям могут запретить работать с долларом.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что заявления США о новых санкциях против России могут, дескать, привести к запуску планов Украины по освобождению оккупированного Донбасса при помощи силового сценария.