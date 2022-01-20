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Удар Байдена по банкам РФ и угроза "гражданской войны" в Украине: у Путина разразились заявлением

20 января 2022, 15:14
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В Кремле считают, что заявления США о санкциях против РФ, дескать, могут способствовать "дестабилизации обстановки" в Украине.

Песков
Заявления США о жестких санкциях против России могут привести к военной операции Украины на Донбассе - Песков / Reuters

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал о том, что заявления о невозможности банками РФ проводить операции с долларом в случае военного вторжения в Украину могут якобы спровоцировать начало "гражданской войны" на территории украинского государства. Он обвинил "горячие головы" в, дескать, попытке решить вопрос Донбасса силовым сценарием.

Как сообщает Интерфакс, в четверг, 20 января, спикер Кремля рассказал о том, что заявления о возможных запретах на работу российским финансовым учреждениям с долларом могут привести к дестабилизации ситуации в Украине. По его словам, на фоне этого у некоторых представителей украинской власти, дескать, могут появиться намерения решить конфликт на Донбассе силовым путем.

Читайте такжеУгрозы Украине не будет, если Киев пойдет на запуск "Минска": РФ разразилась ультиматумом Западу"Все эти заявления могут способствовать дестабилизации обстановки. Они могут вселять совершенно ошибочные надежды в горячие головы некоторых представителей украинского руководства, которые, что называется, под сурдинку, могут решить начать заново гражданскую войну в своей стране и попытаться силовым методом решить проблемы юго-востока. Мы опасаемся в этой связи", - считает Песков.

Также он добавил, что риторика Запада не меняется, и такая ситуация, с точки зрения Москвы, не способствует снижению градуса напряженности в Европе.

"Мы неоднократно на подобные заявления реагировали, комментировали. Не думаю, что нужно продолжать комментировать, потому что заявления фактически повторяются под кальку. Мы полагаем, что они никоим образом не способствуют разрядке напряженности, которая сейчас возникла в Европе", - подчеркнул Дмитрий Песков.

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Угроза военного вторжения России в Украину

Россия может организовать провокацию на востоке Украины под видом нападения на боевиков на Донбассе "под чужим флагом", заявили в Белом доме со ссылкой на разведку США. Такие действия могут стать предлогом для новой военной операции против Украины.

Журналисты CNN 19 января опубликовали сведения Минобороны Украины, согласно которым РФ заканчивает стягивать российские войска к украинским границам. По данным ведомства, неподалеку от рубежей Украины сосредоточено более 127 тысяч военных. Не исключается сценарий, при котором Россия может нанести ракетные удары по стратегическим объектам.

Заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска находятся в приграничных с Украиной районах якобы из-за напряженной ситуации в регионе и действий НАТО.

Президент США Джо Байден допустил возможность военного вторжения России в Украину. Однако в Вашингтоне не знают, каким может быть масштаб атаки. По его словам, "небольшое вторжение", скорее всего, вызовет меньшую реакцию, чем полномасштабная операция.

Глава Белого дома Байден предупредил президента РФ Путина о том, что если Россия пойдет на военное вторжение в Украину, Москву ждут такие санкции, которых никогда не было в отношении российского государства. Американский президент подчеркнул, что банки России в таком случае не смогут работать с долларом, и это станет катастрофой.

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