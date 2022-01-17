У Путина объяснили, зачем Россия стянула войска к границам с Украиной

Дмитрий Песков / УНИАН

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что российские войска остаются вблизи границ Украины, но на российской территории, из-за напряженной обстановки в регионе и действий НАТО. По его словам, это "меры предосторожности".

Песков подчеркнул в интервью телекомпании CNN, что россияне фиксируют полеты разведывательных самолетов НАТО, также идет продвижение инфраструктуры альянса к российским границам. В связи с этим принимаются меры предосторожности, чем и обусловлено пребывание военных вблизи границ Украины.

Также Песков заявил о постепенном вторжении НАТО в Украину. Кремль считает это приближением к "красным линиям". Спикер Путина уточнил, что Россия видит угрозу из-за того, что НАТО тесно сотрудничает с Украиной, размещает на ее территории свою инфраструктуру и проводит совместные учения с украинскими военными.

Как сообщал Главред, ранее пресс-секретарь Путина сказал, что Россия не собирается нападать на Украину. При этом он сказал: "Мы не собираемся утверждать, что не будем размещать наступательные вооружения на территории Украины". Цитату Пескова, о том, что Россия не будет давать гарантий неразмещения наступательных вооружений привело агентсво Bloomberg.

Позже главный редактор радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедиктов написал в своем Telegram-канале, что Дмитрий Песков в интервью радиостанции заявил, что Россия исключает для себя размещение наступательного вооружения на территории Украины.

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"Мы не можем исключить, что наши партнеры (США и НАТО) могут разместить наступательные вооружения на территории Украины. Мы, со своей стороны, исключаем для себя размещение наступательного вооружения там.Именно поэтому мы требуем юридически закрепленных гарантий", - сказал Песков.

Возможное вторжение России в Украину

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Штаты обладают разведданными о подготовке Кремля к фабрикации повода для вторжения в Украину. По его словам, предлогом для возможного вторжения России в Украину может стать попытка переворота в стране.

Американская разведка получила информацию о том, что РФ готовит группу оперативников для нападения "под чужим флагом" на боевиков на Донбассе, чтобы создать предлог для вторжения в Украину. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного официального представителя США.

Заявление о том, что у США имеется информация о подготовке Россией провокации на Донбассе с целью оправдать нападение на Украину, подтвердила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

Председатель комитета британского парламента по вопросам обороны, депутат-консерватор Тобиас Эллвуд считает, что российское вторжение в Украину "неотвратимо и неизбежно". По его словам, эта неделя может стать решающей.

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