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Россия не собирается нападать на Украину - Песков

16 января 2022, 12:11

Спикер Кремля заверил, что обвинения РФ в подготовке провокации на Донбассе являются "ложными".

Песков,Путин
Песков заявил, что Россия не собирается нападать на Украину / Reuters

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не исключил возможности размещения наступательного вооружения на территории Украины. При этом он сказал, что Россия не собирается нападать на Украину.

"Мы не собираемся утверждать, что не будем размещать наступательные вооружения на территории Украины", - сказал Песков в интервью CNN, которое цитирует Bloomberg.

Спикер Кремля отметил, что разногласия между Россией и США по НАТО по вопросам выдвинутых РФ предложений по так называемым "гарантиям" вызывают опасения.

В то же время он подчеркнул, что Россия "не собирается нападать на Украину", а "обвинения в подготовке провокации на Донбассе" якобы являются "ложными".

Песков отметил, что между Россией и США и НАТО якобы есть определенное понимание.

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"Но в целом и в принципе мы можем сказать, что мы находимся на разных, совершенно разных путях. Это плохо, и это вызывает опасения", - уточнил пресс-секретарь Путина.

Ранее издание CNN сообщило, что американская разведка получила информацию о том, что РФ готовит группу оперативников для нападения "под чужим флагом" на боевиков на Донбассе, чтобы создать предлог для вторжения в Украину,

Заявление о том, что у США имеется информация о подготовке Россией провокации на Донбассе с целью оправдать нападение на Украину, подтвердила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

Российское вторжение в Украину "неотвратимо и неизбежно", заявил председатель комитета британского парламента по вопросам обороны, депутат-консерватор Тобиас Эллвуд. Он подчеркнул, что следующая неделя может стать решающей.

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