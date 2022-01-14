УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Переворот в Украине и военное вторжение РФ: у Байдена предупредили об опасном сценарии

14 января 2022, 07:10
Прослушать новость
Остановить

Москва проводит работу с целью фабрикации повода для проведения военной операции против Украины, сказал Джейк Салливан.

Флаг, США
Россия может запустить военный сценарий против Украины, обвинив Киев в якобы нападении на свои силы на Донбассе – Салливан / Reuters

В администрации президента США Джо Байдена не исключают сценарий, согласно которому Россия может осуществить военное вторжение на территорию Украины в результате попытки переворота в стране. Американская разведка утверждает, что Москва работает над конструированием поводов для интервенции. Россияне могут обвинить Киев в нападении на российские силы на Донбассе, такие события уже были в 2014 году. Об этом заявил советник американского главы государства по вопросам безопасности Джейк Салливан.

В ходе своего брифинга в Белом доме в четверг, 13 января, он рассказал о том, что Москва в качестве предлога для военной интервенции на территорию Украины может использовать попытку переворота в стране.

Читайте такжеУгрозы Украине не будет, если Киев пойдет на запуск "Минска": РФ разразилась ультиматумом ЗападуПо словам чиновника, американская разведка располагает информацией об изучении россиянами сведений по фабрикации поводов, направленных на реализацию военной операции. Речь идет о саботаже и информационных процессов с целью обвинения Украины в якобы подготовке атаки на российские силы на Донбассе. Такая ситуация уже произошла в 2014 году.

"Наше разведывательное сообщество обрабатывает информацию, что Россия проводит работу, чтобы сфабриковать повод для вторжения, включая саботаж и информационные операции, обвинив Украину в подготовке нападения на российские силы на востоке Украины. Мы видели это в 2014 году", - подчеркнул Джейк Салливан.

Войска России у границ Украины

Американское издание The New York Times 7 января опубликовало статью, в которой показали карту с усилением пприсутствия войск РФ у границ Украины. Согласно данным журналистов, россияне стянули около 100 тысяч войск к границам украинского государства и окружили рубежи с трех сторон.

Реклама

Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что Москва готовит новый гибридный сценарий против Киева с целью дестабилизации ситуации в стране. По сведениям Вашингтона, у украинских границ находятся около 100 тысяч военных.

Представитель Вашингтона на переговорах с Москвой, замгоссекретаря Венди Шерман сказала, что США не намерены гарантировать России невступление Украины в НАТО. Российское государство ожидают жесткие санкции в случае новой военной операции против Киева.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг сделал заявление о том, что вступление Украины в НАТО является вопросом, который будет решаться Киевом и странами военно-политического блока Запада. Россия не может накладывать вето на интеграцию новых стран в организацию. По его словам, в НАТО не готовы идти на уступки по вопросам территориальной целостности и суверенитета Украины, Грузии и Молдовы. Страны могут вступить в Альянс, а россияне должны вывести с их территорий свои войска.

Главред рекомендует:

viber
новости России новости США новости Украины Джейк Салливан
Сейчас вы просматриваете новость «Переворот в Украине и военное вторжение РФ: у Байдена предупредили об опасном сценарии». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Спасет даже самый чахлый цветок: как применять борную кислоту для комнатных растенийСпасет даже самый чахлый цветок: как применять борную кислоту для комнатных растений Гороскоп Таро на неделю 10-16 января: Близнецам – трудности, Весам – серьезные перемены, Козерогам – успехГороскоп Таро на неделю 10-16 января: Близнецам – трудности, Весам – серьезные перемены, Козерогам – успех Гороскоп на сегодня, 14 января 2022: Овнам – зависть, Весам – потери, Водолеям – любовный треугольникГороскоп на сегодня, 14 января 2022: Овнам – зависть, Весам – потери, Водолеям – любовный треугольник Лунный гороскоп на неделю 10-16 января: Тельцам – проделки недругов, Девам – соперники, Скорпионам – завистьЛунный гороскоп на неделю 10-16 января: Тельцам – проделки недругов, Девам – соперники, Скорпионам – зависть Полнолуние в январе 2022: что нужно сделать в этот день, чтобы уберечься от бедПолнолуние в январе 2022: что нужно сделать в этот день, чтобы уберечься от бед
07:19

Потепление и разгул стихии: синоптик рассказал о погодных неприятностях в Украине

07:10

Переворот в Украине и военное вторжение РФ: у Байдена предупредили об опасном сценарииВидео

07:05

Может повторить судьбу Медведчука: астролог предсказал будущее Порошенко

07:00

Государственное регулирование цен на продукты: как Украина стреляет себе в ногумнение

06:40

Полномасштабное вторжение РФ в Украину: советник Байдена заявил, что Кремль готовит повод для атакиВидео

Реклама
05:40

Это фиаско, Россия!мнение

05:40

Самый вкусный и простой завтрак: готовить всего 5 минутВидео

05:32

Украина в НАТО и угроза военного вторжения России: эксперт рассказал, как будет действовать МоскваВидео

05:19

Королева комнатных растений: как заставить бегонию цвести в домашних условияхВидео

04:56

Назван идеальный напиток для чистки кишечника после праздников

04:15

Доллар ушел в отрыв: украинцам назвали новый курсВидео

03:58

Как употребление зеленого чая влияет на сосуды - ответ ученые

03:58

Лунный гороскоп на неделю 17-23 января: Близнецам – долги, Весам – соблазны, Козерогам – судьбоносные решенияВидео

02:51

Екатерина Бужинская засветила пышный бюст в "голом" купальнике

02:16

Ученые нашли новый симптом коронавируса у привитых людейВидео

01:52

Цены на хлеб взлетят: украинцам назвал новую стоимость и причину подорожанияВидео

01:42

Может ли хронический стресс быть всерьез опасен для здоровья - комментарий медика

01:12

Настя Каменских показала свой сочный "персик" в леопардовом бикини: "Лучший попец Украины"

00:51

Приметы на 14 января: что нельзя делать в день Василия и Старый Новый год и как не попасть в бедуВидео

00:22

Гороскоп на сегодня, 14 января 2022: Овнам – зависть, Весам – потери, Водолеям – любовный треугольникВидео

Реклама
13 января, четверг
23:55

Со спутником Сич уже установили устойчивую связь - Зеленский

23:39

Нарколог объяснил, можно ли восстановить печень после праздников

23:22

Сенат США провалил проект о жестких санкциях против Северного потока-2

23:04

Елизавета II лишила своего сына всех званий и королевского покровительстваВидео

22:50

Как и когда взвешиваться, чтобы узнать правильный вес

22:25

В Днепре в детском саду зафиксировали вспышку неизвестного вирусаВидео

22:08

Глава Пентагона пообщался с министром обороны Украины и заверил в поддержкеВидео

21:55

Какие привычки несут опасность в дом и бедуВидео

21:54

Какой напиток поможет восстановить кишечник - ответ нутрициолога

21:26

В Харькове медики спасали малышку, которая наглоталась магнитов

21:18

В каком случае пальмовое масло безвредно - ответ нутрициолога

21:03

В Украине расширили список запрещенных для курения местВидео

20:58

Может ли мед убирать риск воспалений - комментарий эксперта

20:41

В Украине ударит крепкий мороз и налетит снегопадВидео

20:40

США предупредили об эскалации в отношениях с РоссиейВидео

20:37

Невероятная удача в деньгах и достаток весь год: кому из знаков зодиака привалит успех в год Тигра 2022Видео

20:19

В Украину массово продают ядовитую посуду из ШвецииВидео

20:08

В Минздраве поведали, кто чаще всего умирает от коронавирусаВидео

19:47

Сбываются все мечты: самые большие счастливчики по гороскопу - топ-5 знаков зодиакаВидео

19:41

Звезда сериала Крепостная пыталась покончить с собой

Реклама
19:27

Защитил женщину и погиб после избиения: в Кременчуге поступок мужчины завершился трагедией

19:26

Почему снизилась эффективность COVID-вакцин и когда удастся преодолеть вирус - ответ врачаВидео

19:24

Оригинальные посевалки для детей и взрослых на старый Новый год 2022

19:01

Блеф Путина или повтор 1943 года: почему Россия отложила наступление на Украину до веснымнение

18:52

Лариса Долина в цыганском наряде с открытым животом удивила фанатов малоизвестным фактом о себе

18:49

Крещение-2022: где в Киеве можно будет окунуться в прорубь - адреса локаций

18:43

"Новая волна коронавируса будет самой опасной": врач рассказал об особенности Омикрона в Украине

18:27

ЕС продлил санкции против России из-за агрессии в отношении Украины

18:23

"Со старым Новым годом!" - открытки и прикольные поздравления к празднику

18:12

Апокалипсис производства - крах потребительского рынка актуально

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять