Переворот в Украине и военное вторжение РФ: у Байдена предупредили об опасном сценарии

Россия может запустить военный сценарий против Украины, обвинив Киев в якобы нападении на свои силы на Донбассе – Салливан / Reuters

В администрации президента США Джо Байдена не исключают сценарий, согласно которому Россия может осуществить военное вторжение на территорию Украины в результате попытки переворота в стране. Американская разведка утверждает, что Москва работает над конструированием поводов для интервенции. Россияне могут обвинить Киев в нападении на российские силы на Донбассе, такие события уже были в 2014 году. Об этом заявил советник американского главы государства по вопросам безопасности Джейк Салливан.

В ходе своего брифинга в Белом доме в четверг, 13 января, он рассказал о том, что Москва в качестве предлога для военной интервенции на территорию Украины может использовать попытку переворота в стране.

Читайте такжеУгрозы Украине не будет, если Киев пойдет на запуск "Минска": РФ разразилась ультиматумом ЗападуПо словам чиновника, американская разведка располагает информацией об изучении россиянами сведений по фабрикации поводов, направленных на реализацию военной операции. Речь идет о саботаже и информационных процессов с целью обвинения Украины в якобы подготовке атаки на российские силы на Донбассе. Такая ситуация уже произошла в 2014 году.

"Наше разведывательное сообщество обрабатывает информацию, что Россия проводит работу, чтобы сфабриковать повод для вторжения, включая саботаж и информационные операции, обвинив Украину в подготовке нападения на российские силы на востоке Украины. Мы видели это в 2014 году", - подчеркнул Джейк Салливан.

Войска России у границ Украины

Американское издание The New York Times 7 января опубликовало статью, в которой показали карту с усилением пприсутствия войск РФ у границ Украины. Согласно данным журналистов, россияне стянули около 100 тысяч войск к границам украинского государства и окружили рубежи с трех сторон.

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Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что Москва готовит новый гибридный сценарий против Киева с целью дестабилизации ситуации в стране. По сведениям Вашингтона, у украинских границ находятся около 100 тысяч военных.

Представитель Вашингтона на переговорах с Москвой, замгоссекретаря Венди Шерман сказала, что США не намерены гарантировать России невступление Украины в НАТО. Российское государство ожидают жесткие санкции в случае новой военной операции против Киева.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг сделал заявление о том, что вступление Украины в НАТО является вопросом, который будет решаться Киевом и странами военно-политического блока Запада. Россия не может накладывать вето на интеграцию новых стран в организацию. По его словам, в НАТО не готовы идти на уступки по вопросам территориальной целостности и суверенитета Украины, Грузии и Молдовы. Страны могут вступить в Альянс, а россияне должны вывести с их территорий свои войска.

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