Никакой блокады для расширения НАТО и новый удар: в США сделали заявление по переговорам с РФ

США Россия / Reuters

Соединенные Штаты Америки не позволят какому-либо государству закрыть дорогу другим странам в НАТО. Американцы заинтересованы в дальнейших переговорах с Россией по вопросам вооружений, ракет в Европе и масштабах военных учений. Об этом заявили в Госдепе.

При этом Вашингтон готов к новым санкциям против России, которые будут включать ограничения в отношении финансовых институтов РФ и усиления экспортного контроля.

Кроме того, замгоссекретаря США Вэнди Шерман в ходе своего брифинга сказала, что Россия должна сделать свой выбор: либо пойти на эскалацию ситуации у границ Украины, либо столкнуться с последствиями такого решения

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