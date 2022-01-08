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Россия окружила Украину войсками с трех сторон: издание NYT опубликовало свежую карту

8 января 2022, 10:05

На новой карте отмечены десятки основных скоплений российских войск с артиллерией, тяжелой техникой и танками.

войска России у границ Украины
Россия окружила Украину войсками с трех сторон - NYT / Reuters

Россия продолжает держать украинскую границу в напряжении. Американское издание The New York Times обнародовало новую карту скопления российских войск возле Украины. По предварительным данным, там находятся около 100 000 российских военных.

Как сообщает NYT, свежая карта составлена на основе информации, полученной от украинских и западных чиновников, а также с спутниковых снимков.

В издании отметили, что российские войска окружают Украину с трех сторон. На карте отмечены рода войск и их численность, указаны виды техники. По предварительным данным, в район украинской границы стянуто около 100 000 российских военных.

Опрошенные NYT аналитики однозначно не умогут сказать, намерена ли Россия напасть на Украину. В то же время они обращают внимание на то, что Москва находится на пути к тому, чтобы получить все, что надо для масштабного вторжения.

На карте отмечены десятки основных скоплений российских войск с артиллерией, тяжелой техникой и танками. В частности, три группы находятся недалеко от Воронежа, две группы - ближе к белорусской границе, еще одна - возле Волгограда, две - недалеко от оккупированного Донбасса, по одной в Краснодарском крае и в оккупированном Крыму.

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Войска России вокруг Украины / Инфографика NYT

Напомним, ранее издание Reuters сообщило, что Россия продолжает стягивать военные силы к границам украинского государства. Компания Maxar Technologies, которая работает в сфере разведки, обнародовала новые спутниковые снимки, демонстрирующие новую концентрацию войск РФ у границ Украины и в захваченном Крыму. На полуостров россияне завезли сотни БТРов, танков, самоходной артиллерии и средств ПВО. Фиксируется наращивание сил на полигоне Солоти, в городе Ельня и на полигоне Погоново неподалеку от Воронежа.

Кроме того, британская компания Janes, деятельность которой связана с обороной и разведкой, также опубликовала спутниковые снимки, указывающие на продолжение стягивание Москвой войск к украинским границам.

В конце декабря в России Южный военный округ объявил о возвращении 10 тысяч военных в места постоянной дислокации после месяца "полевых занятий". Они проводились в нескольких регионах, в том числе тех, которые находятся возле границы с Украиной.

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