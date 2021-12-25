Отвод войск от границы с Украиной: Россия отправила в казармы 10 тысяч военных

Россия отправила в казармы 10 тысяч военных / Reuters

В России Южный военный округ объявил о возвращении 10 тысяч военных в места постоянной дислокации после месяца "полевых занятий". Они проводились в нескольких регионах, в том числе тех, которые находятся возле границы с Украиной.

Как сообщает "Эхо Москвы", военные возвращаются после занятий на полигонах Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Ставропольского и Краснодарского краев, Северного Кавказа, а также военных баз России в Армении, оккупированных Крыма, Абхазии и Южной Осетии.

"Более 10 тысяч военнослужащих в составе подразделений совершат марши в пункты постоянной дислокации с территории общевойсковых полигонов", - говорится в сообщении.

Подготовку проходили батальонные тактические группы и "тактические группы родов войск всех соединений и воинских частей ЮВО".

Напомним, накануне издание Reuters сообщило, что Россия продолжает стягивать военные силы к границам украинского государства. Компания Maxar Technologies, которая работает в сфере разведки, обнародовала новые спутниковые снимки, демонстрирующие новую концентрацию войск РФ у границ Украины и в захваченном Крыму. На полуостров россияне завезли сотни БТРов, танков, самоходной артиллерии и средств ПВО. Фиксируется наращивание сил на полигоне Солоти, в городе Ельня и на полигоне Погоново неподалеку от Воронежа.

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Кроме того, британская компания Janes, деятельность которой связана с обороной и разведкой, также опубликовала спутниковые снимки, указывающие на продолжение стягивание Москвой войск к украинским границам.

В компании указали, что РФ в приграничные с Украиной районы еще с ноября передислоцировала танки, артиллерию и системы противоводушной обороны. Несмотря на ограниченное число военных, Россия может быстро нарастить силы, отправив их на новые места пребывания на поездах и самолетах.

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