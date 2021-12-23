Россия устроила шантаж Запада и стянула войска к Украине: в НАТО узнали о планах Москвы

В начале декабря риск большой войны Москвы и Киева был высоким, однако теперь стало понятно, что Кремль действует по прежней схеме, сказала Наталья Галибаренко.
Россия в ситуации с концентрацией войск у границ Украины ставит перед собой задачу не проведения военной операции, а повышение ставок в политическом диалоге с Западом. Шантаж Москвы и обострение ситуации направлены на получение определенных уступок. Об этом заявила украинский посол при НАТО Наталья Галибаренко.
В интервью Европейской правде она рассказала о том, что изначально коллективный блок безопасности Запада всерьез рассматривал сценарий вторжения войск России на территорию Украины.
"Риск нападения на Украину буквально в начале этого месяца оценивался как очень высокий. И, конечно, дискуссия была очень жаркой, если можно так сказать", - отметила дипломат.
Однако, по ее словам, спустя определенное время, когда произошел обмен оценками и данными, в НАТО стали полагать, что реальной целью Москвы является не реализация военной операции против Украины, а повышение ставок в политическом диалоге с Западом. Такой вывод был сделан в том числе и после получения сведений от Киева.
"Начался серьезный обмен, в том числе, информацией, которой владеют стороны. И в контексте этого обмена мы пришли к консолидированной оценке происходящего. Западные партнеры сейчас больше считаются с нашей оценкой о том, что Россия повышает очень сильно ставки на политической арене", - добавила Галибаренко.Читайте такжеМощный сигнал Украине и совещание с Москвой: в НАТО объявили о новом плане безопасности Запада
Также посол уточнила, что Россия прибегает к тактике шантажа, поскольку предыдущие маневры Москвы в этом плане были успешными. И сейчас россияне действуют по похожей схеме – сначала идут на обострение ситуации, а потом соглашаются на переговоры.
"(Россия) добивалась прямого контакта с Байденом, и она его получила. То есть определенные промежуточные цели (которые ставил Кремль) уже достигнуты. Также ситуация нагнеталась, чтобы осуществить вброс предложения о красных линиях, о новых границах и гарантиях безопасности в Европе... Россия ведет себя по привычной схеме: сильно манипулирует, поднимает ставки, обостряет ситуацию, а затем соглашается договариваться", - подчеркнула Наталья Галибаренко.
Войска России у границ Украины
Осенью американские издания The Washington Post и Politico сообщили о концентрации войск РФ у границ Украины. Для подтверждения своих сведений они продемонстрировали соответствующие спутниковые снимки.
Министр обороны Алексей Резников заявлял, что Россия может стянуть до 175 000 войск к украинским кордонам. Однако Киев готов к такому сценарию развития событий.
Секретарь совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что после переговоров Байдена и Путина Москва укрепила свое присутствие у границ Украины. Однако для полномасштабного наступления России понадобится около 500-600 тысяч военных, тогда как сейчас такого числа военного контингента РФ у украинских рубежей не фиксируется.
Спикер Кремля Дмитрий Песков говорил, что маневры войск РФ неподалеку с границей Украины связаны с якобы угрозой НАТО у российских кордонов. В связи с этим Москва потребовала проведения переговоров Путина с президентом США Байденом.
Встреча Байдена и Путина состоялась 7 декабря. Байден поддержал Украину, осудил действия России по войскам и отказался гарантировать Москве невступление Киева в НАТО и нерасширение Альянса на восток.
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Киев не намерен отказываться от курса на интеграцию в НАТО в обмен на отвод войск РФ от своих границ. Глава государства подчеркнул отсутствие доверия обещаниям и гарантиям России.
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