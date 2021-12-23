УкрРус
  1. Главная
  3. Политика

Россия устроила шантаж Запада и стянула войска к Украине: в НАТО узнали о планах Москвы

23 декабря 2021, 18:33
Прослушать новость
Остановить

В начале декабря риск большой войны Москвы и Киева был высоким, однако теперь стало понятно, что Кремль действует по прежней схеме, сказала Наталья Галибаренко.

НАТО
В НАТО не видят угрозы военного вторжения России в Украину - дипломат / УНИАН

Россия в ситуации с концентрацией войск у границ Украины ставит перед собой задачу не проведения военной операции, а повышение ставок в политическом диалоге с Западом. Шантаж Москвы и обострение ситуации направлены на получение определенных уступок. Об этом заявила украинский посол при НАТО Наталья Галибаренко.

В интервью Европейской правде она рассказала о том, что изначально коллективный блок безопасности Запада всерьез рассматривал сценарий вторжения войск России на территорию Украины.

"Риск нападения на Украину буквально в начале этого месяца оценивался как очень высокий. И, конечно, дискуссия была очень жаркой, если можно так сказать", - отметила дипломат.

Однако, по ее словам, спустя определенное время, когда произошел обмен оценками и данными, в НАТО стали полагать, что реальной целью Москвы является не реализация военной операции против Украины, а повышение ставок в политическом диалоге с Западом. Такой вывод был сделан в том числе и после получения сведений от Киева.

Реклама

"Начался серьезный обмен, в том числе, информацией, которой владеют стороны. И в контексте этого обмена мы пришли к консолидированной оценке происходящего. Западные партнеры сейчас больше считаются с нашей оценкой о том, что Россия повышает очень сильно ставки на политической арене", - добавила Галибаренко.Читайте такжеМощный сигнал Украине и совещание с Москвой: в НАТО объявили о новом плане безопасности Запада

Также посол уточнила, что Россия прибегает к тактике шантажа, поскольку предыдущие маневры Москвы в этом плане были успешными. И сейчас россияне действуют по похожей схеме – сначала идут на обострение ситуации, а потом соглашаются на переговоры.

"(Россия) добивалась прямого контакта с Байденом, и она его получила. То есть определенные промежуточные цели (которые ставил Кремль) уже достигнуты. Также ситуация нагнеталась, чтобы осуществить вброс предложения о красных линиях, о новых границах и гарантиях безопасности в Европе... Россия ведет себя по привычной схеме: сильно манипулирует, поднимает ставки, обостряет ситуацию, а затем соглашается договариваться", - подчеркнула Наталья Галибаренко.

Войска России у границ Украины

Осенью американские издания The Washington Post и Politico сообщили о концентрации войск РФ у границ Украины. Для подтверждения своих сведений они продемонстрировали соответствующие спутниковые снимки.

Министр обороны Алексей Резников заявлял, что Россия может стянуть до 175 000 войск к украинским кордонам. Однако Киев готов к такому сценарию развития событий.

Секретарь совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что после переговоров Байдена и Путина Москва укрепила свое присутствие у границ Украины. Однако для полномасштабного наступления России понадобится около 500-600 тысяч военных, тогда как сейчас такого числа военного контингента РФ у украинских рубежей не фиксируется.

Спикер Кремля Дмитрий Песков говорил, что маневры войск РФ неподалеку с границей Украины связаны с якобы угрозой НАТО у российских кордонов. В связи с этим Москва потребовала проведения переговоров Путина с президентом США Байденом.

Встреча Байдена и Путина состоялась 7 декабря. Байден поддержал Украину, осудил действия России по войскам и отказался гарантировать Москве невступление Киева в НАТО и нерасширение Альянса на восток.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Киев не намерен отказываться от курса на интеграцию в НАТО в обмен на отвод войск РФ от своих границ. Глава государства подчеркнул отсутствие доверия обещаниям и гарантиям России.

Главред рекомендует:

viber
новости России НАТО новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Россия устроила шантаж Запада и стянула войска к Украине: в НАТО узнали о планах Москвы». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп Таро на неделю 20-26 декабря: Близнецам – трудности, Ракам – успех, Весам – переменыГороскоп Таро на неделю 20-26 декабря: Близнецам – трудности, Ракам – успех, Весам – перемены Гороскоп на сегодня 22 декабря 2021: Тельцам – крупные траты, Ракам – важная встреча, Стрельцам – затрудненияГороскоп на сегодня 22 декабря 2021: Тельцам – крупные траты, Ракам – важная встреча, Стрельцам – затруднения Финансовый гороскоп на неделю 20-26 декабря: Близнецам – долги, Девам – убытки, Скорпионам – везениеФинансовый гороскоп на неделю 20-26 декабря: Близнецам – долги, Девам – убытки, Скорпионам – везение Самая крутая пластика, но есть недостаток: пластический хирург указал на нюанс на лице Софии РотаруСамая крутая пластика, но есть недостаток: пластический хирург указал на нюанс на лице Софии Ротару Отелло и рядом не стоял: топ-5 мужчин-ревнивцев по знаку ЗодиакаОтелло и рядом не стоял: топ-5 мужчин-ревнивцев по знаку Зодиака
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
18:33

Россия устроила шантаж Запада и стянула войска к Украине: в НАТО узнали о планах Москвы

18:32

В Киеве исчезла новогодняя елка стоимостью 5 млн гривенВидео

18:19

Во Львове в райсовете спортсмен-депутат подрался с коллегой во время сессииВидео

18:09

Цены на бензин выросли на АЗС: сколько стоит топливоВидео

17:50

В Киеве мошенники обустроили кафе и выманивали там деньги из богачейВидео

Реклама
17:49

Гороскоп на январь 2022 года для Раков: проблемы с деньгами, возвращение бывшего и новый имиджВидео

17:45

Разворот танкеров с СПГ из Азии в страны ЕС: в Европе резко рухнула цена на газВидео

17:41

Умер звезда сериала Улицы разбитых фонарей

17:30

По примеру Израиля: почему в Украине женщин ставят на воинский учетмнение

17:20

Принц Гарри и Меган Маркл показали шестимесячную дочь - первое фото Лилибет попало в Сеть

17:05

Россия перебросила новые силы: в ВСУ раскрыли число войск РФ на границе УкраиныВидео

17:01

В МИД опровергли слова Путина о якобы подготовке Украиной операции на ДонбассеВидео

16:48

Тела выбросили в лесу: под Хмельницким мужчина с любовницей расстрелял свою жену и задушил ребенкаВидео

16:41

Воинский учет украинок: кого и когда могут забрать на службуВидео

16:27

Виталий Козловский стал неузнаваем - певец кардинально сменил имидж

16:24

В Украине запретили ряд российских товаровВидео

16:09

"Автономия" Донбасса, правки в Конституцию и диалог с "ЛДНР": Путин заявил о "требованиях" к УкраинеВидео

16:02

Платежки, заказ услуг и жалобы: в Украине запустят новый ресурс по коммунальным услугам

15:58

Украину атакует мощный антициклон: названа дата резкого потепленияВидео

15:54

Не стоит и начинать: названы самые несовместимые пары по знаку ЗодиакаВидео

Реклама
15:31

Киевстар повышает тариф и меняет условия для абонентов: когда поднимут цены

15:28

20-летняя Анна Тринчер показала огромную силиконовую грудь

15:24

Приметы на 24 декабря: что нельзя делать в Никонов день и как не попасть в бедуВидео

15:01

"Добрососедские отношения любой ценой": Путин разразился заявлением в адрес УкраиныВидео

14:56

В Украине вырастет налог на недвижимость: кто заплатит 25 тысяч за квартируВидео

14:21

Будущее Донбасса, влияние Зеленского и атака на Киев: Путин сделал громкие заявления в адрес УкраиныВидео

13:56

"Попал под влияние "нациков": Путин выдвинул обвинение ЗеленскомуВидео

13:32

"Ах, эта свадьба!": на Новый год на 1+1 состоится телепремьера фильма Скажене весілля-3Видео

13:26

Аномальная жара: 2022 год станет одним из самых жарких в историиВидео

13:19

Украинцам изменили тарифы на доставку газа: сколько придется платить с 1 январяВидео

13:18

Условие ненападения РФ на Украину: Путин выдвинул ультиматумВидео

13:11

Путин опасается, что Украина "долбанет" Россию

13:00

Гороскоп на завтра 24 декабря 2021: Близнецам – потери, Девам – подарки, Скорпионам – большие деньгиВидео

12:49

Вкуснейший глинтвейн на Новый год 2022: три самых простых и секретных рецепта за 5 минутВидео

12:30

"Накачивают вооружениями": Путину мерещится подготовка Украиной операции на ДонбассеВидео

12:19

В сети показали, как "Большая стройка" изменила стратегическую трассу Н-10 на Ивано-Франковщине

12:10

Основатель фестиваля Червона рута попал в ковидное отделение в критическом состоянии

12:02

Придушила и вынесла на мороз: мать пыталась убить двух детей, потому что "не видела их будущего"

11:56

В РФ массово вербуют наемников для "освобождения Новороссии": СМИ раскрыли деталиВидео

11:41

Заробитчанка из Украины в Польше зарезала мужчину, суд ее оправдал

Реклама
11:28

Финансовый гороскоп 2022: кому из знаков улыбнется денежная удача в год Тигра

11:17

"Ляжечки супер!": сонная Настя Каменских без макияжа поманила упругими бедрами

11:01

В Одесской области 9-летний мальчик бросил в печь аэрозольный баллончик – его сестра получила ожоги

10:56

Киевлянам взвинтили тарифы на воду: когда придется платить большеВидео

10:53

У Зеленского предупредили о росте тарифов на коммуналку в 2022 году

10:44

Католическое Рождество 2021 – дата, традиции, будет ли выходной

10:28

В Нафтогазе предупредили о новых тарифах: когда изменят цены на газВидео

10:27

Поздравления на Новый год 2022 коллегам и партнерам: прикольные картинки и сердечные пожелания

10:25

68-летний Андрей Макаревич станет отцом в четвертый разВидео

10:25

Кому категорически нельзя есть сало и в каком виде оно самое полезное - ответ диетологаВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять