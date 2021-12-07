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Итоги переговоров Путина и Байдена: о чем договорились и что заявили в Белом доме и Кремле

7 декабря 2021, 22:19

Байден призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии.

Байден, Путин
Переговоры Путина и Байдена / Reuters

7 декабря прошли переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в онлайн-формате. Среди тем встречи была Украина.

Переговоры длились более двух часов. По результатам переговоров Байдена и Путина Белый дом выпустил короткий релиз.

Что говорят в Белом доме

У Байдена заявили, что президент США "ясно дал понять, что США и союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации" в Украине со стороны России.

Байден также призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии.

"Два президента поручили своим командам принять меры, и США будут делать это в тесном сотрудничестве с союзниками и партнерами", - сообщили в Белом доме.

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В Белом доме также сообщили, что Украина была главной темой разговора президентов, а также анонсировали телефонные переговоры Байдена и президента Украины.

С лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании Байден провел переговоры как до, так и после звонка Путину.

Кроме того президент США заявил, что в случае эскалации в Украине США предоставят Киеву дополнительную военную помощь.

В Белом доме также сообщили, что Байден не давал Путину гарантий, что Украина останется вне НАТО.

Что говорят в Кремле

У Путина заявили, что преобладающее место в разговоре заняла "проблематика, связанная с внутриукраинским кризисом и отсутствием прогресса в выполнении минских договоренностей".

Также Путин заявил, что "НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории" и что Россия "серьезно заинтересована в получении твердых гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении".

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В релизе Кремля также указано, что Байден обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшей эскалации обстановки в Украине.

Путин, со своей стороны, пожаловался Байдену на то, что Киев, якобы, игнорирует минские договоренности и договоренности в "нормандском формате". В то же время он предложил коллеге обнулить все ограничения на функционирование дипломатических миссий.

В целом, как отмечают в Кремле, разговор был откровенным и содержал деловой характер.

Что говорят у Зеленского

Переговоры президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина - это только часть диалога, начатого полгода назад. На этой встрече тональность заявлений была в пользу Украины, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Эти переговоры президентов Байдена и Путина - часть широкого диалога, начатого еще полгода назад и не сводящегося только к одному или к нескольким разговорам на высшем уровне", - сказал Подоляк.

По его словам, между контактами на уровне лидеров США и России есть еще больше количество контактов на рабочем уровне по разным направлениям, а также контакты американского президента с союзниками и партнерами для выработки общей позиции.

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Переговоры Путина и Байдена

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры 7 декабря. Саммит двух лидеров длился более 2 часов.

В начале разговора Байден выразил надежду на очную встречу с Путиным, которая, по его словам, возможна на следующем саммите "Большой двадцатки".

Напомним, ранее сообщалось, что среди тем, вынесенных на обсуждение президентов должны быть военные действия России у границ Украины, стратегическая стабильность между странами, кибернетические и региональные проблемы.

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Кремль Владимир Путин Джо Байден
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