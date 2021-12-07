Завершились переговоры Байдена и Путина: о чем говорили президенты

Байден и Путин закончили переговоры / Reuters

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден завершили свои онлайн-переговоры. Саммит двух лидеров длился более 2 часов.

Как сообщает агентство "РИА Новости", в начале разговора Байден выразил надежду на очную встречу с Путиным, которая, по его словам, возможна на следующем саммите "Большой двадцатки".

На данный момент в точности неизвестно, о чем говорили и Байден и Путин, и достигли ли они договоренностей.

Детали переговоров расскажут пресс-секретари Белого дома и Кремля.

Напомним, ранее сообщалось, что среди тем, вынесенных на обсуждение президентов должны быть военные действия России у границ Украины, стратегическая стабильность между странами, кибернетические и региональные проблемы.

Также была информация о том, что Байден собирается пригрозить Путину санкциями против крупных банков России.

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