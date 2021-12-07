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Об Украине и стабильности между странами: стартовали переговоры Байдена и Путина

7 декабря 2021, 17:30
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Саммит двух президентов проходит в онлайн-формате.

Путин Байден
Байден говорит с Путиным / Reuters

Стартовали переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, в рамках которых главы государств должны обсудить Украину.

По данным "РИА Новости", среди тем, вынесенных на обсуждение президентов:

  • военные действия России у границ Украины,
  • стратегическая стабильность между странами,
  • кибернетические,
  • региональные проблемы.

Также ожидается, что после разговора с Путиным Байден поговорит с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, власти ожидают, что переговоры Байдена с Путиным несколько прояснять сложившуюся картину между Украиной и РФ, а также снизят уровень агрессивности со стороны Москвы.

"Обе стороны вполне ясно дали понять, с чем выходят на эти переговоры. Но что конкретно может перейти из возможного в практическое измерение - можно будет сказать только по итогам переговоров", - сказал Подоляк.

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Также известно, что министр обороны Украины Алексей Резников обратился к Байдену с просьбой, чтобы тот на переговорах с Путиным отверг "красные линии" Кремля и твердо выступил против позиции Москвы, требующей гарантий НАТО не принятия Украины.

Между тем, по данным Reuters, которое ссылается на чиновников из администрации американского президента, Байден собирается пригрозить Путину санкциями против крупных банков России.

"Санкции, которые, по словам одного источника, могут быть введены против крупнейших российских банков, а также (повлияют – ред.) на способность Москвы конвертировать рубли в доллары и другие валюты, были разработаны для того, чтобы Путин отказался от использования десятков тысяч войск , сосредоточенных у границы с Украиной", - сказано в публикации.

Напомним, прорывов на переговорах президента России Владимира Путина и хозяина Белого дома Джо Байдена ждать не нужно, поскольку это будет рабочий разговор, который произойдет в сложный период. В ситуации с войсками у границ Украины и якобы "продвижением НАТО на восток" лидеры государств показывают, что они готовы к переговорам. Москва, дескать, ни на кого не собиралась нападать, однако у государства есть свои красные линии. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Переговоры Байдена и Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ноябре заявил о том, что деятельность НАТО якобы угрожает российским границам, поэтому Кремль намерен настаивать на переговорах с США по этому вопросу и ситуации с Украиной. Также российские власти говорили о работе, связанной с организацией встречи Путина с хозяином Белого дома Байденом.

Впрочем, в Белом доме отрицали вероятность не только встречи Байдена и Путина, но и возможных переговоров. Пресс-секретарь американского президента Джен Псаки говорила, что в Вашингтоне ничего не знают об этом вопросе.

Однако в начале декабря в Белом доме объявили о том, что Байден проведет переговоры с Путиным 7 декабря. В ходе разговора он подтвердит поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и поговорит с Путиным о войсках вокруг украинских границ.

Глава Пентагона Ллойд Остин полагает, что диалог Байдена и Путина станет возможностью "для дипломатии и лидерства". По его словам, если Россия пойдет на военное вторжение в Украину, Вашингтон поддержит Киев. Американцы уже ищут возможность для новых поставок летального оружия Украине.

viber
новости США Владимир Путин Джо Байден новости Украины и мира Россия переговоры по Донбассу
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