Войска НАТО у границ России и Украина: в Кремле объявили о встрече Путина и Байдена

Встреча Байдена и Путина / Скриншот

Российский президент Владимир Путин собирается обсудить с хозяином Белого дома Джо Байденом вопрос Украины и "провокационные действия вооруженных сил НАТО" у российских границ. Встреча может состояться в режиме онлайн до конца текущего года. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

В эфире Первого канала он сказал о том, что вопрос Украины, а также якобы концентрация войск НАТО у российских границу станут темами, которые могут обговорить Путин и Байден в ходе предстоящей встрече.

По его словам, передвижение российских войск (очевидно, речь идет о маневрах военных подразделений неподалеку от границ Украины, - ред.), которые происходят на территории РФ, дескать, являются ответными мерами на вышеуказанные опасения.

"Естественно, Украина: много споров вокруг Украины. Естественно, вокруг Украины будет и то, что для нас является провокационными действиями вооруженных сил НАТО у наших границ, что не может нас оставлять равнодушными и вызывает обеспокоенность, а главное — вызывает необходимость принятия адекватных мер, но, принимая эти меры, мы действуем на своей собственной территории", - сказал Песков.

Также он добавил, что на данный момент нет каких-либо конкретных дат встречи Путина и Байдена. Переговоры могут быть еще в этом году. Однако все зависит от графиков президентов, к тому же россияне предпочитают вести переговоры в видеоформате.

"Но может быть — и позже. Это будет зависеть от того, насколько сойдутся графики президентов и какой формат они выберут", - подчеркнул Дмитрий Песков.

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