Историческая встреча Байдена с "убийцей" Путиным в Женеве: текстовый онлайн (обновляется)

Все подробности первой личной встречи Джозефа Байдена и Владимира Путина в качестве президентов США и Российской Федерации.
16 июня президент России Владимир Путин встретится с президентом США Джо Байденом в Женеве. Начало саммита запланировано на 14:35.
Главред в текстовой онлайн трансляции рассказывает все подробности встречи Байдена и Путина.
Смотреть онлайн видеотрансляцию саммита Байдена и Путина:
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Главное - встреча двух президентов будет иметь международную подоплёку, а не украинскую. Другими словами, оба лидера встретятся не потому, что им срочно надо обсудить Украину, а по более глобальным вопросам, давно назревшим в двусторонних отношениях. В своих многочисленных выступлениях президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен говорили, что цель саммита не только и не столько Украина, сколько попытка выйти из переговорного и мировоззренческого тупика в отношениях с Россией, найти хоть какие-то точки соприкосновения и выстроить, как сказал Байден, "предсказуемые и стабильные" отношения с РФ.
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Джо Байден накануне встречи на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО признался, о чем собирается говорить с Путиным.
"Я сообщил нашим союзникам то, что я намерен передать президенту Путину: я не добиваюсь конфликта с Россией, но мы будем отвечать на вредоносные действия, сделаем все для защиты трансатлантического альянса и демократических ценностей", — сказал президент США.
На вопрос журналистов, откуда Путину такая "честь" - встреча с Байденом в самом начале его каденции, президент США ответил, что все до единого лидеры стран НАТО поблагодарили его за эту своевременную встречу.
На пресс-конференции Байдена вновь спросили, считает ли он Путина убийцей. Байден сказал: "Послушайте, я думаю, он ясно дал понять, что ответ таков: я считаю, что в прошлом он по сути признавал, что был им".
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Вот так выглядят улицы Женевы в день саммита
"On the way to the #RussiaUS Summit"— MFA Russia ?? (@mfa_russia) June 16, 2021
The Mont-Blanc Bridge is decorated with ???? Russian and US national flags.
Geneva is ready! ?
? @A__Alimovpic.twitter.com/62Fe7mrBsa
Два раунда и никаких совместных брифингов
Личные переговоры президентов будут проходить в два раунда. Как сообщили в Белом доме, встреча двух президентов начнется в 14:35 по Киеву. За 10 минут до этого Байден и Путин выйдут сфотографироваться с президентом Швейцарии Ги Пармеленом.
Расширенная встреча с участием делегаций начнется спустя два часа, а еще через два часа состоится второй раунд встречи двух президентов.
После встречи с Путиным Джо Байден проведет пресс-конференцию. От совместного брифинга было решено отказаться.
Конкретные временные рамки встречи не известны, однако известно, что российская и американские стороны ориентируются на четыре-пять часов переговоров без запланированных перерывов или формального обеда, поэтому они "не разделят трапезу", а по результатам саммита президенты проведут отдельные пресс-конференции.
Где будут проходить переговоры
Переговоры Байдена и Путина пройдут на вилле Ла Гранж в Женеве - это поместье XVIII века, которое расположено в парке на берегу Женевского озера.
В связи с этим в Женеве были усилены меры безопасности, виллу Ла Гранж закрыли для посетителей, а в воздушном пространстве над городом ввели усиленное наблюдение.
JUST IN: White House releases detailed guidance for Wednesday.— Mark Cavitt (@MarkCavitt) June 16, 2021
President Biden and President Putin are set to hold their summit in an 18th-century Swiss villa overlooking Lake Geneva. pic.twitter.com/vntVVm20A8