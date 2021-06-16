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Историческая встреча Байдена с "убийцей" Путиным в Женеве: текстовый онлайн (обновляется)

16 июня 2021, 11:51

Все подробности первой личной встречи Джозефа Байдена и Владимира Путина в качестве президентов США и Российской Федерации.

Байден Путин
Сегодня состоится встреча Байдена и Путина / Reuters

16 июня президент России Владимир Путин встретится с президентом США Джо Байденом в Женеве. Начало саммита запланировано на 14:35.

Главред в текстовой онлайн трансляции рассказывает все подробности встречи Байдена и Путина.

Смотреть онлайн видеотрансляцию саммита Байдена и Путина:

Сортировка по хронологии
12:28
Фото REUTERS

Вот так Путина встречают в Женеве. Перфоманс устроили в защиту Навального, которого Путин держит в тюрьме.

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Фото REUTERS

12:12

Эксперт по вопросам международной политики Илия Куса ранее специально для Главреда подробно рассказал, что могут обсуждать Байден и Путин.

Главное - встреча двух президентов будет иметь международную подоплёку, а не украинскую. Другими словами, оба лидера встретятся не потому, что им срочно надо обсудить Украину, а по более глобальным вопросам, давно назревшим в двусторонних отношениях. В своих многочисленных выступлениях президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен говорили, что цель саммита не только и не столько Украина, сколько попытка выйти из переговорного и мировоззренческого тупика в отношениях с Россией, найти хоть какие-то точки соприкосновения и выстроить, как сказал Байден, "предсказуемые и стабильные" отношения с РФ.

Полная статья: Дружба против Китая и риски для Украины: чего ждать от встречи Байдена-Путина

12:01
байден
Байден выходит из самолета в Женеве, 15 июня / REUTERS

Джо Байден накануне встречи на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО признался, о чем собирается говорить с Путиным.

"Я сообщил нашим союзникам то, что я намерен передать президенту Путину: я не добиваюсь конфликта с Россией, но мы будем отвечать на вредоносные действия, сделаем все для защиты трансатлантического альянса и демократических ценностей", — сказал президент США.

На вопрос журналистов, откуда Путину такая "честь" - встреча с Байденом в самом начале его каденции, президент США ответил, что все до единого лидеры стран НАТО поблагодарили его за эту своевременную встречу.

На пресс-конференции Байдена вновь спросили, считает ли он Путина убийцей. Байден сказал: "Послушайте, я думаю, он ясно дал понять, что ответ таков: я считаю, что в прошлом он по сути признавал, что был им".

11:29

Российская пропагандистка Скабеева опубликовала фотографию зала, где будут проходить переговоры

11:26

Вот так выглядят улицы Женевы в день саммита

11:23

Два раунда и никаких совместных брифингов

Личные переговоры президентов будут проходить в два раунда. Как сообщили в Белом доме, встреча двух президентов начнется в 14:35 по Киеву. За 10 минут до этого Байден и Путин выйдут сфотографироваться с президентом Швейцарии Ги Пармеленом.

Расширенная встреча с участием делегаций начнется спустя два часа, а еще через два часа состоится второй раунд встречи двух президентов.

После встречи с Путиным Джо Байден проведет пресс-конференцию. От совместного брифинга было решено отказаться.

Конкретные временные рамки встречи не известны, однако известно, что российская и американские стороны ориентируются на четыре-пять часов переговоров без запланированных перерывов или формального обеда, поэтому они "не разделят трапезу", а по результатам саммита президенты проведут отдельные пресс-конференции.

11:21

Где будут проходить переговоры

Переговоры Байдена и Путина пройдут на вилле Ла Гранж в Женеве - это поместье XVIII века, которое расположено в парке на берегу Женевского озера.

В связи с этим в Женеве были усилены меры безопасности, виллу Ла Гранж закрыли для посетителей, а в воздушном пространстве над городом ввели усиленное наблюдение.


Владимир Путин Джо Байден
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