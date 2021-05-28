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Дружба против Китая и риски для Украины: чего ждать от встречи Байдена-Путина

Илия Куса

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего

28 мая 2021, 14:30

Встреча двух президентов будет иметь международную подоплёку, а не украинскую.

Байден Путин
Байден и Путин поговорят с глазу на глаз 15-16 июня / Reuters

Уже можно сказать определённо — личная встреча президентов США и России состоится. Она пройдёт 15-16 июня в Женеве. Один из первых вопросов, который задают в Украине — что будет на повестке дня и какое место в ней отведут украинскому вопросу?

Что будут обсуждать Байден и Путин

Стоит сразу отметить, что встреча двух президентов будет иметь международную подоплёку, а не украинскую. Другими словами, оба лидера встретятся не потому, что им срочно надо обсудить Украину, а по более глобальным вопросам, давно назревшим в двусторонних отношениях. В своих многочисленных выступлениях президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен говорили, что цель саммита не только и не столько Украина, сколько попытка выйти из переговорного и мировоззренческого тупика в отношениях с Россией, найти хоть какие-то точки соприкосновения и выстроить, как сказал Байден, "предсказуемые и стабильные" отношения с РФ.

Читайте такжеВстреча Байдена с Путиным: Кравчук спрогнозировал жесткий "баттл" из-за УкраиныУкраина в этой российско-американской повестке — лишь один из элементов, которые стороны планируют затронуть в ходе переговоров. Весь список тем можно сформулировать приблизительно вот так:

Политический кризис в Беларуси: поиск приемлемого формата транзита власти, целесообразность введения экономических санкций;

Международная безопасность: сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом, милитаризация космоса, глобальная безопасность неустойчивых регионов, гуманитарная помощь, борьба с транснациональной преступностью, поиск путей сохранения равновесия в поляризованных и конфликтогенных регионах Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока;

Ядерное сдерживание: сокращение ядерных арсеналов, усиление надзора за ядерными вооружениями, поддержка международно-правовой базы в области ядерного сдерживания, переговоры с Ираном и Северной Кореей, недопущение бесконтрольных гонок ядерных вооружений;

Контроль над стратегическим вооружением: поддержка договора СНВ-3, сокращение ракетных арсеналов, борьба с распространением ракетных технологий в неустойчивых странах, борьба с незаконной торговлей оружием;

Война в Сирии: поиск компромиссной модели сосуществования, политическое урегулирование через конституционные изменения, создание контуров политического устройства пост-конфликтной Сирии, курдский фактор и безопасность Израиля;

Ситуация в Ливии: подготовка к всеобщим выборам и референдуму в конце года, поддержка временного единого правительства, вывод иностранных наёмников, сдерживание влияния Турции и нелегальных миграционных потоков;

Баланс сил на Южном Кавказе: возвращение США в "большую игру" вокруг Кавказа, поддержка режима перемирия между Азербайджаном и Арменией, развитие транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад;

Соперничество с Китаем: противодействие КНР на региональном уровне, сдерживание технологической и финансово-экономической экспансии Китая, недопущение сближения РФ и Китая или попадания России в зависимость от Пекина, ограничение военного присутствия Китая в Юго-Восточной Азии;

Кибербезопасность: вмешательство в выборы в США, сотрудничество в сфере борьбы с хакерством и кибершпионажем;

Ситуация в Венесуэле: поиск путей выхода из кризиса и политического транзита власти.

Враг США №1 - уже не Россия

Отдельно хочу прояснить ещё один важный момент, который в Украине в упор не понимают — зачем Путину и Байдену встречаться и какие у них интересы? Вопреки широко принятым в обществе мифам, Украине надо принять и понять несколько ключевых вещей про интересы США в отношении РФ:

США не рассматривают больше Россию как главного врага и геополитического соперника №1. Этот статус занял Китай, и по нему уже давно сформировался консенсус на уровне истеблишмента. Россию же воспринимают как государство-соперника регионального и меж-регионального уровня, которые отстаёт от США во многих аспектах, проигрывает экономическую, финансовую и технологическую конкуренцию и не является смертельной угрозой для Штатов, а значит с РФ можно иногда говорить и даже действовать сообща против того же Китая;

Читайте такжеБайден отказался от санкций против СП-2: эксперт раскрыл тайный умысел СШАВ США не ставят целью свержение В. Путина и демонтаж его политического режима. Это слишком дорого, сложно и невыгодно американцам, ибо создаёт колоссальные военные, ядерные, политические, гуманитарные риски, с которыми Штаты и Европа не хотят иметь никакого дела. Путин для них — вполне предсказуемый, понятный, старый противник, с которым можно договориться, а внутренняя трансформация РФ должна пройти желательно через плавный политический транзит;

США не хотят дальнейшего сближения РФ с Китаем. Для Штатов российско-китайское сотрудничество уже создаёт массу проблем на Ближнем Востоке, в Африке, Центральной Азии и в Восточной Европе, а также отрывает от западного блока Турцию. Для Вашингтона попадание РФ в состояние китайского "актива" может усложнить для США глобальное соперничество с Пекином.

"Сдаст" ли Байден Украину

Хотя встрече Байдена-Путина уделяется очень много медийного внимания (даже слишком), не стоит её переоценивать, и подавать как нечто эпохальное. В своё время точно также относились к саммиту Путина и Трампа в Хельсинки в 2017 году, а по итогу ничего особенного не произошло. По моему мнению, и в этот раз не стоит ожидать каких-то фундаментальных изменений в двусторонних отношениях РФ и США.

Вряд ли произойдут резкие изменения и в позициях двух стран касательно ситуации в Украине. На первых встречах стороны редко достигают каких-то серьёзных договорённостей, а позиции Вашингтона и Москвы по многим вопросам диаметрально противоположные. Чтобы добиться прогресса и выйти хотя бы на контуры компромисса, необходим целостный, регулярный диалог и как минимум несколько подобных встреч на разных уровнях.

Читайте такжеБайден с глазу на глаз объявит Путину о поддержке УкраиныДругими словами, бояться надо не того, что при первой же возможности Байден "сдаст" Украину Путину или обменяет её на что-то другое, а долгосрочного стратегического диалога между ними, который в перспективе действительно способен привести к политическому компромиссу хотя бы по части обсуждаемых вопросов. И здесь проблема вовсе не в самом факте разговора американского и российского президентов, а в том, что на фоне активизации их диалога, Украина все ещё остаётся слабой и неубедительной на международной арене и дезорганизованной внутри, что и способствует превращению нашей страны в подобие "разменной монеты", порождая вот эти самые страхи по поводу возможных закулисных договорняков. Ведь такое возможно лишь с теми странами, которые не могут за себя постоять, не способны принимать самостоятельные решения и не являются самодостаточными в экономическом плане.

Впрочем, если затрагивать самих США и РФ, необходимо отметить, что эта история не про "дружбу" или "перезагрузку" отношений времён Обамы. В случае успеха встреча закончится лишь появлением поверхностного взаимопонимания между двумя сторонами, то есть некоего состояния, когда и Вашингтон, и Москва будут понимать и признавать свои "красные линии", не заступать за них и переведут своё противостояние в разряд конфликта низкой интенсивности, чтобы не провоцировать масштабную конфронтацию, избегать прямых столкновений и провокационных действий, а также создать такую атмосферу, где они могли бы действовать сообща в тех вопросах, где у них обоюдный интерес. Что-то похожее на нынешнее взаимодействие РФ и США на северо-востоке Сирии.

Вот в таком формате и возможны уступки по Украине. Но уступки эти вряд ли предполагают "зраду", как её рисуют у нас. Соединённые Штаты не откажутся от той ограниченной поддержки, которую они предоставляют сегодня Украине, а Россия не откажется от своей ближайшей геополитической периферии. Однако обе стороны вполне могут достичь неких договорённостей по Донбассу и Крыму. Например, США и Россия могут ещё больше зацементировать приверженность исключительно мирного урегулирования конфликта на востоке Украины на основе Минских соглашений, и склонять к этому Киев, уже с двух сторон. Или же Запад может фактически "забыть" оккупированный Крым за скобками, но при этом продолжать ритуально-символично напоминать о непризнании его аннексии.

Это вполне реальные сценарии, которые не предполагают существенного изменения нынешних позиций западных государств. В конце концов, вопрос Крыма, несмотря на громкие политические заявления, пока что не двигается с места и, кажется, закрыт для обсуждений с Россией. А по ситуации на Донбассе абсолютно все западные партнёры Украины — и страны ЕС, и США, и Турция — всегда подчёркивали, что они за мирное урегулирование конфликта, а альтернативы Минску не видят.

Это опасная для Украины ситуация, поскольку чем дольше мы тянем время и не предлагаем качественного видения нашей позиции по Донбассу и Крыму, а также по отношениям с Россией, тем выше вероятность того, что Запад и Россия договорятся, исходя из того статуса-кво, который сформировался после 2014 года, и который, к слову, не очень выгодный Украине. Впрочем, к саммиту Байдена-Путина это относится лишь косвенно. Безусловно, он может стать первым шагом к подобным договорённостям, но переоценивать его значение и кричать "караул" не имеет смысла. Нужно заниматься укреплением собственных госинститутов, шлифовать свою внешнеполитическую повестку и формулировать собственный функционал на мировой арене, дабы в критический момент нас вдруг не "забыли" за бортом, как это в своё время произошло с сирийскими курдами в 2020 году.

Илия Куса, эксперт по вопросам международной политики Украинского института будущего, специально для Главреда

новости России новости США Владимир Путин Джо Байден
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